आलोचनाएं एक तरफ, वैभव का तूफान दूसरी तरफ... 190 रनों की पारी खेल फिर बताया क्यों कहे जाते 'छोटे डायनामाइट'

- बिहार के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी मैच में 84 गेंदों में 190 रन बनाए.
- एशिया कप के फाइनल में फेल हुए वैभव की आलोचना की जा रही थी. लेकिन आज उन्होंने तूफानी शतक पूरा किया.
- उनकी इस पारी की मदद से बिहार ने विजय हजारे ट्रॉफी में सर्वाधिक 530 रन बनाकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है.
Vaibhav Suryavanshi Record: बिहार के 14 साल के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को फिर साबित किया कि उन्हें छोटा डायनामाइड क्यों कहा जाता है. भारतीय क्रिकेट की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने अपने कौशल का अद्भुत नजारा पेश करते हुए बुधवार को रांची में बिहार की तरफ से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे प्लेट ग्रुप मैच में 84 गेंदों में 190 रन बनाए, जिसमें 15 छक्के शामिल हैं. इस 14 वर्षीय सलामी बल्लेबाज ने अरुणाचल प्रदेश के कमजोर गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
मात्र 36 गेंदों पर पूरा किया शतक
सूर्यवंशी ने केवल 36 गेंदों में शतक पूरा किया. इस तरह से वह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर काबिज हो गए हैं. भारतीय रिकॉर्ड पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह के नाम है, जिन्होंने 2024 में इसी टीम के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाया था.
15 छक्के और 16 चौकों के दम पर वैभव ने 84 गेदों पर बनाए 190 रन
सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 15 छक्कों के अलावा 16 चौके भी जड़े. उन्होंने यह कारनामा यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में मिली हार से केवल तीन दिन के बाद किया. मालूम हो कि अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में वैभव के फेल होने के बाद उनकी आलोचना की जा रही थी. कहा जा रहा था कि वैभव सिर्फ छोटे टीम के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाते हैं.
आचोलनाएं एक तरफ, वैभव का तूफान दूसरी तरफ
लेकिन इन आलोचनाएं के पार वैभव ने आज रांची में जो तूफान खड़ा किया वह बताता है कि वैभव किसी भी बॉलिंग लाइन अप की धज्जियां उड़ाने का माद्दा रखते हैं. वैभव का आक्रामक अंदाज उन्हें चर्चा में बनाए रखता है. हालांकि यह भी सच है कि बड़ा प्लेयर बनने के लिए उन्हें अपने एग्रेसन पर थोड़ा काबू रखते हुए बड़े मैचों में भी स्कोर करना होगा.
लिस्ट ए में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम
मालूम हो कि लिस्ट ए में सबसे तेज शतक का विश्व रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर मैकगर्क (29 गेंद) के नाम पर दर्ज है. उन्होंने 2023-24 के सत्र में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए तस्मानिया के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था. एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स (31 गेंद) के नाम पर है. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ जोहानिसबर्ग में यह कारनामा किया था.
सबसे कम उम्र में लिस्ट ए शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने वैभव
सूर्यवंशी के नाम अब सबसे कम उम्र में लिस्ट ए शतक लगाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. वैभव अभी मात्र 14 साल के हैं. ऐसे में उन्हें क्रिकेट में अभी बहुत दूर तक जाना है. इंजरी और अपने एग्रेसन पर वैभव काबू कर लें तो यह तय है कि वैभव भारतीय क्रिकेट जगत में आने वाले में दिनों में बड़ा नाम होंगे.
