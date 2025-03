फाफ डु प्लेसिस बने नामीबिया के कप्तान, 28 मार्च को इस टीम के खिलाफ होगा पहला मुकाबला

Faf Du Plessis Named Captain Of Namibia For U19 World Cup Qualifier: क्रिकेट के गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. नामीबिया की टीम ने अंडर-19 वर्ल्‍ड कप क्‍वालीफायर्स के लिए फाफ डु प्लेसिस को अपना कप्तान नियुक्त किया है. जिसके बाद से क्रिकेट जगत में तहलका मच गया है. लोग हैरान हैं कि एक स्टार क्रिकेटर नामीबिया जैसी छोटी टीम की तरफ से कैसे शिरकत कर सकता है. अगर आपको भी यही सवाल परेशान कर रही है तो ज्यादा हैरान ना हों. नामीबिया की टीम ने जिस खिलाड़ी को अपना कप्तान नियुक्त किया है. वह दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर फाफ डु प्लेसिस नहीं बल्कि नामीबियाई युवा खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस हैं.

फाफ डु प्लेसिस विश्व पटल पर उभरते एक युवा नामीबियाई खिलाड़ी हैं, जिनकी मौजूदा उम्र महज 17 साल है. आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने नाम वाले दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी की तरह ही डु प्लेसिस भी दाएं हाथ के बल्‍लेबाज और लेग ब्रेक गेंदबाज हैं. उन्होंने अंडर-19 टीम की तरफ से अबतक महज तीन मैचों में हिस्सा लिया है.

Ladies and gentlemen, please welcome 17-year-old Faf du Plessis, a Namibian cricketer who has been appointed as the U19 World Cup Qualifier squad captain for Namibia



There are two Faf du Plessis in the cricketing world



17-year-old Faf du Plessis 🇳🇦

40-year-old Faf du Plessis 🇿🇦 pic.twitter.com/A3en8SQKcP