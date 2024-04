Virat Kohli No Ball Controversy: "मुझे लगता है कि...", कोहली के विकेट पर हुए नो बॉल विवाद पर कप्तान फॉफ डु प्लेसिस के बयान से मचा हड़कंप

Faf du Plessis on Virat Kohli Wicket No Ball Controversy

Faf du Plessis on No Ball Controversy: कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ एक रन से जीता मुकाबला. केकेआर ने छह विकेट पर 222 रन बनाये जिसके जवाब में आरसीबी मैच की आखिरी गेंद पर 221 रन पर आउट हो गई, लेकिन इन सब के बीच मैच में एक विवाद खड़ा हो गया जिसको लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान फाफ डुप्लेसी (Faf du Plessis on virat kohli wicket) ने रविवार को विराट कोहली को आउट देने के फैसले पर असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि उनका मानना है कि फुलटॉस गेंद (Faf du Plessis on Virat kohli no ball controversy) कमर से ऊपर की ऊंचाई पर थी. कोहली कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे ओवर में हर्षित राणा की फुलटॉस गेंद पर आउट हुए. इस गेंदबाज ने ही कोहली का कैच लपका.