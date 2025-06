WI vs IRE: 8 छक्के, 7 चौके ..एविन लुईस का T20I में आया भूचाल, ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंकाया

Evin Lewis record : आयरलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में एविन लुईस ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से विश्व क्रिकेट को हैरान कर दिया. एविन लुईस ने आयरलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी की जिसे देखकर लोगों को क्रिस गेल की बल्लेबाजी की याद आ गई. बता दें कि तीसरे टी20 मैच (Ireland vs West Indies, 3rd T20I) को वेस्टइंडीज ने 62 रन से जीत लिया. वेस्टइंडीज की इस जीत में एविन लुईस की तूफानी बल्लेबाजी काम आई. मैच में पहले वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 5 विकेट पर 256 रन बनाए जिसमें एविन लुईस ने केवल 44 गेंद पर 91 रन की पारी खेली, अपनी धुआंधार पारी में लुईस ने 7 चौके और 8 छक्के लगाए. उन्होंने 206 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर धमाका कर दिया. एविन लुईस ने रोवमैन पॉवेल के साथ मिलकर पहले विकेट केलिए 10.3 ओवर में ही 122 रन जोड़ लिए. रोवमैन पॉवेल ने भी अपने साथी बल्लेबाज के साथ धमाकेदार पारी खेली, पॉवेल ने 27 गेंद पर 51 रन की पारी खेली, अपनी पारी में पॉवेल ने 4 चौके और 4 छक्के लगाने में सफल रहे.

Evin Lewis smashes 91(44) as WI post a massive total of 256/5 in 20 overs at Bready!



