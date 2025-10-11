ENGW vs SLW: नैट साइवर-ब्रंट ने महिला वर्ल्ड कप में पांचवां शतक जड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहली बल्लेबाज

Nat Sciver-Brunt Script History: इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में श्रीलंका के खिलाफ शतकीय पारी खेली. कोलंबो के आर.प्रेमदासा स्टेडियम में उन्होंने 117 गेंदों में 9 चौके और दो छक्कों की मदद से 117 रनों की पारी खेली. यह नैट साइवर-ब्रंट का महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास का पांचवां शतक है और इस शतक के साथ उन्होंने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है. बता दें, श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद इंग्लैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 253 रन बनाए. नैट साइवर-ब्रंट को छोड़कर इंग्लैंड महिला टीम का कोई अन्य बल्लेबाज खास कमाल नहीं दिखा पाया.

नैट साइवर-ब्रंट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

नैट साइवर-ब्रंट अब महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे अधिक शतक लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने इंग्लैंड की जेनेट ब्रिटिन, उनकी टीम की मौजूदा कोच चार्लोट एडवर्ड्स और न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स के संयुक्त रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिनके नाम चार-चार विश्व कप शतक हैं.

Nat Sciver-Brunt leads the list for most centuries in Women's ICC Cricket World Cup history 💯



Watch #ENGvSL LIVE in your region, #CWC25 broadcast details here ➡️ https://t.co/7wsR28PFHI pic.twitter.com/12jaE8yr4M — ICC (@ICC) October 11, 2025

इसके अलावा यह नैट साइवर-ब्रंट का महिला वनडे का 10वां शतक है. नैट साइवर-ब्रंट पांचवीं महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने महिला वनडे में 10 शतकों के रिकॉर्ड को छूआ है. महिला वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने वाली बल्लेबाज मेग लैनिंग हैं. जिनके नाम 15 शतक है. इसके बाद लिस्ट में सूजी बेट्स हैं, जिनके नाम 13 शतक है. भारत की स्मृति मंधाना के नाम महिला वनडे में 13 शतक हैं और वो इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. जबकि टैमी ब्यूमोंट 12 शतकों के साथ चौथे स्थान पर हैं. पांचवें स्थान पर अब नैट साइवर-ब्रंट का नाम है.

नैट साइवर-ब्रंट ने अकेले किया संघर्ष

कप्तान नटाली साइवर ब्रंट (117 रन) ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में रिकॉर्ड पांचवां शतक जड़कर इंग्लैंड को शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ ग्रुप मैच में नौ विकेट पर 253 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने में मदद की. श्रीलंका की गेंदबाजों के नियमित अंतराल पर विकेट झटकने के बावजूद साइवर ब्रंट डटी रहीं. बाएं हाथ की स्पिनर इनोका रणवीरा ने 10 ओवर में एक मेडन से 33 रन देकर तीन विकेट झटके. सुगंधिका कुमारी और उदेशिका प्रबोधनी ने दो दो विकेट झटके.

साइवर ब्रंट ने 117 गेंद का सामना करते हुए नौ चौके और दो छक्के जड़े. महिला क्रिकेट के 50 ओवर के विश्व कप में किसी भी अन्य खिलाड़ी ने पांच शतक नहीं बनाए हैं. उन्होंने पिछले दो विश्व कप में दो-दो शतक लगाए थे. साइवर ब्रंट एक छोर पर डटी रहीं और अंतिम ओवर में आउट हुईं. उनके अलावा टैमी ब्यूमोंट ने 32 और हीथर नाइट ने 29 रन का योगदान दिया.

यह भी पढ़ें: मैं 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं: सफगोई से बात कर जडेजा ने किया बवाल

यह भी पढ़ें: IND vs WI: क्या शुभमन गिल के चलते हुए रन आउट यशस्वी जायसवाल? सलामी बल्लेबाज ने तोड़ी चुप्पी