ENGW vs INDW, 1st T20I: स्मृति मंधाना ने शतक के साथ ही रच दिया इतिहास, कारनामा करने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बनीं

मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार से शुरू हुई पांच टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में नॉटिंघम में भारत की कप्तान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने इतिहास रच दिया. इंग्लैंड से पहले बैटिंग का न्योता पाने के बाद भारत ने पहले बैटिंग करते हुए कोटे के 20 ओवरों में 5 विकेट पर 210 रन बनाए. मंधाना ने 62 गेंदों पर 15 चौकों और 3 छ्क्कों से 112 रनों की पारी खेली. और इसी के साथ ही मंधाना टी20 फॉर्मेंट में अपनी पहली सेंचुरी के साथ ही तीनों फॉर्मेटों में शतक जड़ने वाली भारत की सर्वकालिक पहली महिला खिलाड़ी बन गईं.

The only Indian woman with centuries across formats! Take a bow, #SmritiMandhana! 👍🇮🇳#TeamIndia #ENGWvINDW pic.twitter.com/KnEnupkyqC