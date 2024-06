Danni Wyatt: कभी विराट कोहली को प्रपोज कर बटोरी थी सुर्खियां, अब अपनी गर्लफ्रेंड से रचाई शादी

इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी डैनी वाइट आखिरकार शादी के बंधन में बंध गई हैं. डैनी वाइट ने 10 जून को ब्रिटेन के लंदन में चेल्सी ओल्ड टाउन हॉल में अपनी लंबे समय की साथी जॉर्जी हॉज से शादी की है. बता दें, दोनों ने 2023 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में सगाई की थी और 2019 से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. डैनी वाइट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी शादी की तस्वीरें साझा कीं. 10 जून को डैनी वाइट और जॉर्जी हॉज दोनों ने अपनी शादी की घोषणा करने के लिए इंस्टाग्राम पर एक संयुक्त पोस्ट साझा की. इन दोनों से कुछ तस्वीरें साझा करने के अलावा, पोस्ट में एक कैप्शन भी है जिसमें लिखा है: "इसे आधिकारिक बना रही हूं."

Making it official! 🤍 Roll on Pt.2 in 🇫🇷 💍 💒 pic.twitter.com/rmsHlCukQF