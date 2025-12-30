टी-20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, ये खिलाड़ी बाहर तो एक भी मैच नहीं खेलने वाले को मिला मौका

England Team for T20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंका में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड ने प्रोविज़नल स्क्वाड का ऐलान किया है, हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम टी-20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है. तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को लगातार फिटनेस समस्याओं के बावजूद टीम में शामिल किया गया है, वहीं विकेटकीपर-बल्लेबाज जेमी स्मिथ को लिमिटेड-ओवर्स सेटअप से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है, जो भारत और श्रीलंका में होने वाले ग्लोबल इवेंट से पहले इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल प्लानिंग में एक बड़े बदलाव का संकेत है. एशेज सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस करने वाले जोश टंग को पहली बार टीम में शामिल किया गया है.

जोश टोंग को शानदार फॉर्म का इनाम मिला

टीम में जोश टोंग को शामिल किया है, जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल लिमिटेड-ओवर्स क्रिकेट नहीं खेला है. हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम और व्हाइट-बॉल कप्तान हैरी ब्रूक टंग को एक स्ट्राइक बॉलर मानते हैं जो सबकॉन्टिनेंट में मिलने वाली सपाट पिचों का फायदा उठा सकते हैं.

जेमी स्मिथ टीम से बाहर

सबसे बड़ा बदलाव जेमी स्मिथ को बाहर करना है, जिन्हें T20I और ODI दोनों प्लान से हटा दिया गया है. इंग्लैंड का स्मिथ को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजने का प्रयोग सफल नहीं रहा, जिसके बाद सेलेक्टर्स ने मुश्किल वर्ल्ड कप कैंपेन से पहले यह कदम उठाया है. इसके उलट, बेन डकेट को न्यूज़ीलैंड में T20I से बाहर रहने के बाद वापस बुलाया गया है, जबकि विल जैक्स भी उसी दौरे से बाहर रहने के बाद वापसी कर रहे हैं. ज़ैक क्रॉली भी ODI टीम में वापस आ गए हैं.

श्रीलंका में T20 और वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड टीम:

हैरी ब्रूक, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर (सिर्फ वर्ल्ड कप), टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स (सिर्फ श्रीलंका टूर), सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड

श्रीलंका में वनडे के लिए इंग्लैंड टीम: हैरी ब्रूक, रेहान अहमद, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, ज़ैक क्रॉली, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट, ल्यूक वुड