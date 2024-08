Eng vs Sl 2nd Test: शतकवीर जो. रूट ने कर दिया बड़ा कारनामा, एक साथ दी इन 3 दिग्गजों को पटखनी

Joe Root creates history: मेहमान श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स में वीरवार को शुरू हुए दूसरे टेस्ट के पहले दिन मेजबान इंग्लैंड को खासी दिक्कत झेलनी पड़ी, लेकिन पूर्व कप्तान जो. रूट (Joe Root's century) ने अनुभव का प्रदर्शन करते हुए शतक जड़कर इंग्लैंड की पारी को संभाल लिया है. श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने दो विकेट लिए, लेकिन खेल आगे बढ़ने के साथ ही चर्चा जो. रूट के इर्द-गिर्द ही सिमट गई. और उन्होंने शतक जड़ने के साथ ही वह बड़ा कारनामा कर दिखाया, जो बिरलों को ही नसीब होता है. उन्होंने अपनी शतकीय पारी से एक दो नहीं, बल्कि तीन दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया. और इसके साथ ही वह एक ऐसे मुकाम पर आ खड़े हुए हैं, जहां से एक-एक शतक उनके लिए कोई न कोई उपलब्धि लेकर आएगा ही आएगा. जो. रूट ने 162 गेंदों पर 12 चौकों के साथ करियर का 33वां शतक जड़ा.

