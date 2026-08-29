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Duleep Trophy: नॉर्थ जोन को सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका, स्टार बल्लेबाज के खेलने पर संशय

नॉर्थ जोन के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज यश धुल ग्रेड-2 हैमस्ट्रिंग चोट की आशंका के कारण सेमीफाइनल मैच से बाहर हो सकते हैं.

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Duleep Trophy: नॉर्थ जोन को सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका, स्टार बल्लेबाज के खेलने पर संशय
Yash Dhull
IANS

नॉर्थ जोन के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज यश धुल हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण साउथ जोन के खिलाफ होने वाले दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइल मुकाबले को मिस कर सकते हैं. यह मुकाबला रविवार से बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) मैदान पर खेला जाना है.  यश धुल की जगह पर सलामी बल्लेबाज सनत सांगवान को मौका मिल सकता है, जो कमरान इकबाल के साथ पारी का आगाज करते हुए दिखाई दे सकते हैं. माना जा रहा है कि भारत की अंडर-19 टीम के पूर्व कप्तान उदय सहारन को धुल की जगह टीम में बुलाया गया है.

उदय सहारन को मिल सकता है मौका

मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने शनिवार को 'आईएएनएस' को बताया, 'हालांकि वह आज ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन ग्रेड-2 हैमस्ट्रिंग चोट की आशंका के कारण यश धुल सेमीफाइनल मैच से बाहर हो सकते हैं. माना जा रहा है कि उनकी जगह उदय सहारन टीम में आ सकते हैं. इसका मतलब है कि रविवार से शुरू होने वाले मैच में सनत सांगवान के खेलने की संभावना अधिक है.'

विवादास्पद चयन फैसले के बाद हैमस्ट्रिंग चोट

धुल की हैमस्ट्रिंग चोट वेस्ट जोन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में विवादास्पद चयन फैसले के ठीक बाद आई है. उस मैच में नॉर्थ जोन के कोच अजय शर्मा और सरनदीप सिंह ने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सांगवान को हटाकर धुल को मौका दिया था, जिन्होंने 2022 पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाई थी.

टीम को झेलनी पड़ी आलोचना

धुल को मौका देने पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे. वह 2025-26 के रणजी सीजन में सिर्फ 381 रन ही बना सके थे. उन्हें सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतारा गया था, जबकि वह उस भूमिका के स्पेशलिस्ट नहीं हैं. वेस्ट जोन के तेज गेंदबाजों के खिलाफ धुल संघर्ष करते हुए भी दिखाई दिए थे और वह पहली पारी में 9 और दूसरी में बिना खाता खोले आउट हुए थे. इस कारण टीम के फैसले की खूब आलोचना हुई थी.

नॉर्थ जोन अब पूरे आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइनल में उतरेगा. टीम को भारत के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार के जुड़ने से और मजबूती मिली है. नॉर्थ जोन ने स्टार खिलाड़ियों से सजी वेस्ट जोन टीम को 52 रन से हराया था, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है.

सूत्र ने आगे कहा, 'साहिल लोटरा को भी टीम से रिलीज कर दिया गया है, जबकि आयुष बदोनी बुखार से ठीक होने के बाद खेलने के लिए तैयार हैं.' वहीं, पिछले साल की उपविजेता टीम साउथ जोन की कप्तानी भारत के टी20 उप-कप्तान तिलक वर्मा करेंगे. टीम में रिकी भुई, शेख रशीद, नारायण जगदीसन और करुण नायर जैसे अन्य बल्लेबाज़ भी शामिल होंगे. लेग-स्पिनर श्रेयस गोपाल और बाएं हाथ के स्पिनर तनाय त्यागराजन भी उपयोगी साबित हो सकते हैं, जबकि एमडी निधीश और विद्वथ कावेरप्पा मुख्य तेज गेंदबाज होंगे.

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