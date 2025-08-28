Duleep Trophy: शुभमन गिल, अभिमन्यु ईश्वरन और ध्रुव जुरेल क्वार्टर फाइनल से बाहर

Duleep Trophy: दलीप ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है. टूर्नामेंट बीसीसीआई के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जा रहा है. दलीप ट्रॉफी में भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल के साथ कई बड़े क्रिकेटरों को शामिल किया गया था. लेकिन, गुरुवार से शुरू हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले से शुभमन गिल सहित कई बड़े क्रिकेटर बाहर हो गए. शुभमन गिल को दलीप ट्रॉफी में उत्तरी क्षेत्र का कप्तान बनाया गया था. ईस्ट जोन के खिलाफ खेले जा रहे मैच में उनके खेलने की उम्मीद थी, लेकिन बीमारी की वजह से वह बाहर रहे. गिल की अनुपस्थिति में, हरियाणा के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अंकित कुमार ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली. सर्विसेज के बल्लेबाज शुभम रोहिल्ला को उनकी जगह अंतिम एकादश में जगह दी गई है. उत्तर क्षेत्र की टीम में अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा भी हैं, जो एशिया कप स्क्वाड का हिस्सा हैं.

गिल के 9 सितंबर को अबू धाबी में शुरू हो रहे एशिया कप से पहले बेंगलुरु पहुंचने की संभावना है. वह इस सप्ताह के अंत तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंच सकते हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को दलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन का कप्तान बनाया गया था. लेकिन, कमर दर्द की वजह से वह नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ खेले जा रहे क्वार्टर फाइनल का हिस्सा नहीं हैं. ध्रुव जुरेल की जगह रजत पाटीदार कप्तानी कर रहे हैं. उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया था. सेंट्रल जोन में खलील अहमद, दीपक चाहर, और कुलदीप यादव जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं.

इंग्लैंड दौरे पर एक भी टेस्ट नहीं खेल पाए अभिमन्यु ईश्वरन को दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की कप्तानी दी गई थी. लेकिन, बुखार की वजह से वह भी क्वार्टर फाइनल का हिस्सा नहीं हैं. उनकी जगह रियान पराग टीम की कप्तानी कर रहे हैं. शुभमन गिल का इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन रहा था. 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 4 शतक लगाते हुए उन्होंने 754 रन बनाए थे. एशिया कप के लिए उन्हें भारतीय टीम में जगह दी गई है और उपकप्तान बनाया गया है.

