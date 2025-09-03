विज्ञापन
अब 'टाइगर' फिर करारा जवाब देने को तैयार, दलीप ट्रॉफी बहाना, यह लक्ष्य है अय्यर का असल निशाना

Shreyas Iyer: लंबे अंतराल के बाद श्रेयस अय्यर वीरवार से दलीप ट्रॉफी में मैदान पर उतर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ बहाना है. और उनकी नजर असल और बड़े टारगेट पर लगी है

Asia Cup 2025: श्रेयस अय्यर को लेकर अभी भी चर्चा जोर-शोर से जारी है
  • श्रेयस अय्यर लंबे समय बाद दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में मैदान पर उतरेंगे और अपनी खेल प्रतिभा दिखाएंगे
  • अय्यर का मुख्य लक्ष्य टी20 विश्व कप 2025 के लिए भारतीय टीम में जगह बनाना है, जो बड़ा चुनौतीपूर्ण है
  • श्रेयस अय्यर इस सीरीज के जरिए विंडीज के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज की तैयारी भी करेंगे
पिछले दिनों एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए टीम का ऐलान हुआ, तो एक नाम जो अभी तक बराबर गूंज रहा है, वह श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) हैं, लेकिन  किसी भी पेशे का 'टाइगर' बातों से नहीं बल्कि वार या पलटवार से देता है. और अनदेखी के बाद बिल्कुल भी मीडिया में मुंह न खोलने वाले श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) वीरवार से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में  शुरू होए रहे दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल (Duleep Trophy semi Final) लंबे गैप के बाद मैदान पर उतरेंगे. दक्षिण क्षेत्र का मुकाबला दक्षिण क्षेत्र से होने जा रहा है. वहीं, दूसरे चारदिनी मुकाबले  

अय्यर की नजर इस सीरीज पर नहीं, बल्कि यह है लक्ष्य

दलीप ट्रॉफी के जरिए श्रेयस अय्यर अक्तूबर में भारत दौरे पर आने वाली विंडीज  के खिलाफ टेस्ट सीरीज, फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोनों श्रंखलाएं और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे सीरीज के लिए तैयारी का आगाज करना है. लेकिन वास्तव में अय्यर का यह लक्ष्य नहीं है क्योंकि वह पहले से ही वनडे टीम का हिस्सा हैं. दरअसल, अय्यर का असल लक्ष्य है अगले साल होने वाला टी20 विश्व कप है. और इस मेगा टूर्नामेंट के लिए टीम में जगह बनाना अय्यर के लिए बड़ा चैलेंज हो चला है. 

पश्चिम का पलड़ा भारी, यशस्वी सहित कई सितारे

शुरू होने जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में सेंट्रल जोन के मुकाबले पश्चिम का पलड़ा कहीं ज्यादा भारी है क्योंकि उसके पास कई बड़े नाम हैं. हालांकि, सेंट्रल जोन की कमान रजत पाटीदार के हाथों में है, लेकिन पश्चिम की टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो टीम इंडिया में हैं, या उसके एकदम किनारे पर खड़े हैं. दोनों टीम इस प्रकार हैं: 

मध्य क्षेत्र: आयुष पांडे,आर्यन जुयाल, दानिश मालेवार, राजत पाटीदार (कप्तान), यश राठोड़, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, दीपक चाहर, आदित्य ठाकरे, खलील अहमद, शुभम शर्मा, संजीत देसाई, मानव सुथार, ध्रुव जुरेल, सरांश जैन

पश्चिम क्षेत्र: ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, हारविक देसाई (विकेटकीपर), तनुष कोटियान, शम्स मुलानी, शार्दुल ठाकुर (कप्तान), धर्मेंद्र सिंह जडेजा, तुषार देशपांडे, अर्जन नागवासवाला, मनन हिंगराजिया, सौरभ नवाले (विकेटकीपर), जयमीत पटेल


 

