Vijay Hazare Trophy: 5 मैचों में 5 शतक बना इस बल्लेबाज ने मचाया तहलका, लेकिन फिर भी साथ है यह बड़ा दुर्भाग्य

Most consecutive List A centuries Record: किसी भी बल्लेबाज के लिए शतक लगाना बड़ी बात होती है. किसी बल्लेबाज ने कितनी सेंचुरी मारी, यह उसकी कामयाबी को दर्शाता है. इन दिनों भारतीय घरेलू क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी चल रहा है. जिसमें भारत के कई खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर अपना नाम सुर्खियों ला रहे हैं. एक ऐसे ही बल्लेबाज हैं ध्रुव शोरे. विदर्भ के इस बल्लेबाज ने विजय हजारे ट्रॉफी की पिछली 5 पारियों में 5 शतक लगाए. शुक्रवार को ध्रुव ने राजकोट में हैदराबाद के खिलाफ 77 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली.

इससे पहले बुधवार को विजय हजारे के पहले मैच में ध्रुव शोरे बंगाल के खिलाफ 136 रन बनाए. बात ध्रुव शोरे के पिछली 5 पारियों की करें तो उन्होंने 110, 114, 118, 136, 109 रनों की पारी खेली है.

विजय हजारे के नॉकआउट स्टेज से शुरू हुआ शतक का सिलसिला

विदर्भ के बल्लेबाज ध्रुव शोरे के 5 लगातार शतकों का यह सिलसिला 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट स्टेज में शुरू हुआ था. जहां ध्रुव ने क्वार्टर-फाइनल, सेमी-फाइनल और फाइनल में शतक बनाए. हालांकि इसके बाद भी फाइनल में उनकी टीम विदर्भ को हार का सामना करना पड़ा था.

इस सीजन के पहले मैच में बंगाल के खिलाफ जमाया शतक

अब ध्रुव ने अपनी इस शानदार फॉर्म को मौजूदा सीजन में भी जारी रखा है. जिसकी शुरुआत बंगाल के खिलाफ 136 रनों की शानदार पारी से की. लेकिन इसके बाद भी विदर्भ यह मैच बहुत कम अंतर से हार गया क्योंकि बंगाल ने 383 रन का लक्ष्य हासिल करके तीन विकेट से जीत हासिल की.

ध्रुव ने जगदीशन के रिकॉर्ड की बराबरी की

5 मैचों में 5 शतक लगाकर ध्रुव शोरे ने तमिलनाडु के बल्लेबाज एन जगदीशन के रिकॉर्ड की बराबरी की. जगदीशन के 2022-23 सीजन में लिस्ट-ए में पांच मैचों में पांच शतक लगाए थे. जिसमें अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 277 रन की पारी भी शामिल थी, जो आज तक लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है.

शतक के बाद भी बैडलक शोरे के साथ

ध्रुव शोरे ने 5 मैचों में 5 शतक बनाकर बड़े रिकॉर्ड की बराबरी तो की. लेकिन बैडलक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा. उनके शतक के बाद भी पिछले साल उनकी टीम विजय हजारे का फाइनल मुकाबला हार गई थी. फिर इस सीजन के पहले मैच में भी ध्रुव का शतक टीम को जीत दिलाने में सफल नहीं रहा.

दूसरी ओर ध्रुव शोरे का घरेलू क्रिकेट में इतना शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी उनका टीम इंडिया के लिए खेल पाना शायद संभव नहीं हो सकेगा. क्योंकि ध्रुव 33 साल के हो चुके हैं. इस उम्र में टीम इंडिया में सलेक्शन पाना मौजूदा स्थिति में लगभग नामुमकिन है.

List-A में सबसे अधिक लगातार शतक

5 – ध्रुव शोरे – 2025-26

5 – एन जनदीशन – 2022-23

4 – करुण नायर – 2024-25

4 – देवदत्त पडिक्कल – 2020-21

4 – अलवीरो पीटरसन – 2015-16

4 – कुमार संगाकारा – 2014-15