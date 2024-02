Dhruv Jurel Debut: " प्लेइंग 11 में मिला मौका तो...", टेस्ट डेब्यू होने के बाद ध्रुव जुरेल का ये बयान हो रहा वायरल

इंग्लैंड के खिलाफ शेष तीन टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम में शामिल किए जाने के कुछ दिनों बाद, अनकैप्ड विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel on Test Debut) ने बुधवार को कहा था कि अगर वह राष्ट्रीय टीम के लिए डेब्यू करते हैं तो वह इसे अपने पिता को समर्पित करना चाहेंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर साझा किए गए एक हालिया वीडियो में, जुरेल ने कहा कि जब भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वह अपने पिता (Dhruv Jurel Dedicate hi debut to his father) के पास जाते हैं, जिन्हें वह अपना "हीरो" भी कहते हैं और कहा कि उनके पिता ने हमेशा उनका मार्गदर्शन किया है. ज्यूरेल ने कहा, "अगर मुझे भारतीय कैप मिलती है तो मैं इस पल को अपने पिता को समर्पित करना चाहूंगा क्योंकि वह मेरे हीरो हैं. जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं बस उनसे बात करता हूं और वह हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं."

ज्यूरेल (Dhruv Jurel) ने प्रतिष्ठित टी20 टूर्नामेंट, इंडियन प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन दिखाया था, जहां उन्होंने 13 मैचों में भाग लिया और पिछले सीज़न में 172.73 की स्ट्राइक रेट के साथ 21.71 की औसत से 152 रन बनाए, जो कि एक हार्ड-हिटिंग फिनिशर. के रूप में संपन्न हुआ.