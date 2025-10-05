विज्ञापन
'चहल से शादी का कोई प्लान नहीं था...', युजवेंद्र या धनश्री, किसने दिया तलाक? सुने वर्मा की जुबानी, VIDEO

Dhanashree Verma Reaction On Marrying Yuzvendra Chahal: धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल के साथ हुए तलाक पर खुलकर बातचीत की है.

'चहल से शादी का कोई प्लान नहीं था...', युजवेंद्र या धनश्री, किसने दिया तलाक? सुने वर्मा की जुबानी, VIDEO
Dhanashree Verma
  • धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल की शादी अरेंज मैरिज थी, जिसमें डेटिंग का कोई समय नहीं था
  • धनश्री ने कहा कि चहल के प्यार और केयर के कारण उन्होंने शादी करने का फैसला लिया था
  • उनकी सगाई अगस्त में हुई थी और दिसंबर में शादी हो गई, इस दौरान उन्होंने साथ में कई यात्राएं कीं
Dhanashree Verma Reaction On Marrying Yuzvendra Chahal: भारतीय टीम से बाहर चल रहे युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक को काफी दिन हो गए हैं. मगर ये दोनों क्यूट कपल्स अलग क्यों हुए? इसके बारे में आज भी लोग जानना चाहते हैं. अगर उनके तलाक के बारे में जानना चाहते हैं तो संबंधित कुछ बातें धनश्री वर्मा ने बताई हैं. धनश्री मौजूदा समय में रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' का हिस्सा हैं. जहां उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड युजवेंद्र चहल के बारे में खास बातचीत की है. जिसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. 

वायरल हो रहे वीडियो में अर्जुन बिजलानी को सवाल करते हुए सुना जा सकता है कि क्या उनकी और युजवेंद्र चहल की लव मैरिज हुई थी? इसपर रुंधे हुए स्वर में धनश्री ने कहती हैं, 'हमारी अरेंज मैरिज थी. मगर शुरुआत अरेंज मैरिज से ही हुई थी. शादी करने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन चहल बिना डेटिंग के शादी करना चाहते थे.'

धनश्री के बातों को बीच में काटते हुए अर्जुन ने पूछा कि जब उनका शादी करने का मन नहीं तो फिर उन्होंने किया ही क्यों? इसपर धनश्री ने कहा, 'उस दौरान चहल ने उन्हें जिस तरह से प्यार किया उआर उनकी केयर की. उससे उन्हें लगा कि उन्हें शादी कर लेना चाहिए.'

अर्जुन का अगला सवाल था कि शादी से पहले उन्होंने एक दूसरे को कितने समय तक डेट किया था? इसपर धनश्री ने कहा, 'अगस्त में हमारी सगाई हुई थी, जबकि दिसंबर में हमने शादी कर ली. इस बीच अगस्त से लेकर दिसंबर तक मैं उनके साथ ही यात्राएं करती रहती थी. हम हमेशा साथ रहते थे. इस दौरान मैंने उनके बर्ताव में थोड़ा-थोड़ा बदलाव आना महसूस कर लिया था.' 

अर्जुन ने जब पूछा कि तलाक लेने का फैसला किसका था? तो धनश्री ने कहा, 'उनका फैसला था. तलाक लेने से पहले उन्होंने इसके बारे में काफी सोच विचार किया था. जिसका उन्हें कोई पछतावा नहीं है.'

बातचीत के दौरान ही अर्जुन ने धनश्री को बताया कि वह चहल से मिल चुके हैं. मगर अर्जुन के हिसाब से चहल लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं. 

आखिर में जब अर्जुन ने पूछा कि उनके रिश्ते में किसी तीसरे शख्स की दखलअंदाजी थी? इस सवाल का जवाब देती हुई वह इमोशनल हो गईं और कहा, 'इसपर हम बाद में चर्चा करेंगे.' जिसके बाद अर्जुन ने उन्हें गले से लगाते हुए ढांढस बंधाया. 

India, Yuzvendra Singh Chahal, Cricket
