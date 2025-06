ZIM vs SA: टेस्ट डेब्यू में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले दुनिया के पांच बल्लेबाज, 'बेबी एबी' ने रचा इतिहास

Dewald Brevis record: 'बेबी एबी' (Baby AB) के नाम से विख्यात डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) ने इतिहास रच दिया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपना डेब्यू करने वाले डेवाल्ड ब्रेविस ने 38 गेंद पर अर्धशतक जमाने का कमाल कर दिखाया. टेस्ट मैच में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए ब्रेविस ने मात्र 41 गेंदों पर 51 रनों की तूफानी पारी खेलकर धमाकर कर दिया. 'बेबी एबी' ने केवल 38 गेंदों में अपन टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक पूरा किया, जिससे वह टेस्ट इतिहास में डेब्यू पर सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. (Zimbabwe vs South Africa, 1st Test)

