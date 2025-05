Rohit Sharma: महाराष्ट्र के सीएम ने रोहित शर्मा से की मुलाकात, जानें किस चीज के लिए दी बधाई

Maharashtra Chief Minister Meets Rohit Sharma And Congraluted For The Successful Test Career: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और अनुभवी कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है. 'हिटमैन' का टेस्ट करियर जरुर छोटा रहा. मगर मैदान में शिरकत करते हुए उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा. यही वजह है कि रोहित शर्मा के संन्यास से हर कोई निराश है. 'हिटमैन' शर्मा के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनसे खास मुलाकात की है. इस दौरान उन्होंने उनके सफल टेस्ट करियर की बधाई भी दी. जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं.

रोहित शर्मा का टेस्ट करियर

बात करें रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट करियर के बारे में तो वह देश के लिए 2013 से 2024 के बीच 67 टेस्ट मुकाबले खेलने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से 116 पारियों में 40.57 की औसत से 4301 रन निकले. रोहित के नाम टेस्ट क्रिकेट में 12 शतक और 18 अर्धशतक दर्ज है. यहां उनकी 212 रनों की खेली गई पारी उनके टेस्ट करियर की व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ी पारी है.

Maharashtra Chief Minister meets Rohit Sharma and congraluted for the successful Test career. 🇮🇳 pic.twitter.com/m2e8H1mCGr — Johns. (@CricCrazyJohns) May 14, 2025

वनडे में खेलते रहेंगे रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने जरुर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. मगर वनडे क्रिकेट में वह खेलना जारी रखेंगे. खबर लिखे जाने तक देश के लिए उन्होंने 273 वनडे मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 265 पारियों में 48.77 की औसत से 11168 रन निकले हैं. रोहित के नाम वनडे में तीन दोहरा शतक, 32 शतक और 58 अर्धशतक दर्ज है.

आईपीएल के 18वें सीजन में व्यस्त हैं रोहित

मौजूदा समय में रोहित शर्मा आईपीएल के 18वें सीजन में व्यस्त हैं. यहां वह किसी और टीम का नहीं बल्कि लाखों दिलों की चहेती मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा हैं. खबर लिखे जाने तक टूर्नामेंट में उन्होंने 11 मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच उनके बल्ले से 11 पारियों में 30.00 की औसत से 300 रन निकले हैं. देश की प्रतिष्ठित लीग का आगाज दोबारा 17 मई से हो रहा है.

