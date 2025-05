जिसने विराट कोहली और उनकी टीम को सिखाई क्रिकेट की बारीकियां, वह बना पाकिस्तान का हेड कोच

Mike Hesson Becomes The New Coach Of Pakistan: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कोच माइक हेसन को वनडे और टी20 फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है. 50 वर्षीय हेसन 26 मई 2025 से अपना पदभार संभालेंगे. बोर्ड ने पूर्व कीवी कोच को अंतरिम कोच अकीब जावेद की जगह जिम्मेदारी सौंपी है. जावेद और हेसन से पहले यह अहम जिम्मेदारी टीम इंडिया को 2011 वर्ल्ड कप में चैंपियन बना चुके पूर्व अफ्रीकी खिलाड़ी गैरी कर्स्टन को सौंपी गई थी. उस दौरान पीसीबी ने कर्स्टन के साथ दो साल के लिए अनुबंध किया था. मगर उन्होंने छह के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया. जिसके बाद पीसीबी और कर्स्टन के बीच काफी उठापटक देखने को मिला था.

माइक हेसन की देखरेख में पाकिस्तान की टीम अपना पहला दौरा बांग्लादेश के खिलाफ करेगी. जहां दोनों टीमों की टी20 सीरीज में भिड़ंत होगी. अहम दौरे से पूर्व पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने उन्हें कोच बनाते हुए कहा, 'मुझे न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर और प्रसिद्ध कोच माइक हेसन को पाकिस्तान के वनडे और टी20 फॉर्मेट का मुख्य कोच नियुक्त करते हुए खुशी हो रही है. माइक अपने साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव और विपक्षी टीमों को विकसित करने का सिद्ध ट्रैक लेकर आए हैं. हम पाकिस्तान के भविष्य को आकार देने में उनकी विशेषज्ञता और नेतृत्व का इंतजार कर रहे हैं.'

बात करें हेसन के कोचिंग करियर के बारे में तो उन्होंने 2003 में अर्जेंटीना के साथ अपने कोचिंग करियर का आगाज किया था. उसके बाद 2005 में वह केन्या के कोच बने. यहां केन्याई खिलाड़ियों को तराशने के बाद 2012 में वह अपने देश न्यूजीलैंड पहुंचे. जहां उन्होंने 2012 से 2018 तक कीवी खिलाड़ियों को ट्रेंड किया. हेसन के मार्गदर्शन में ही कीवी टीम साल 2015 में वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी.

वर्तमान समय में वह पाकिस्तान सुपर लीग की डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों को क्रिकेट की बारीकियां सिखा रहे हैं. हेसन आईपीएल में भी बतौर कोच काम कर चुके हैं. यहां उन्होंने जिस टीम के साथ बतौर कोच काम किया है. वह कोई और नहीं बल्कि लाखों लोगों की चहेती रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम है.

यह भी पढ़ें- Virat Kohli: टेस्ट टीम में फिट नहीं हो पा रहे थे विराट कोहली! रिपोर्ट में हुआ सनसनीखेज खुलासा