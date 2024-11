IPL 2025: बल्लेबाजों का 'काल' बनेगा दिल्ली कैपिटल्स का ये एक्स फैक्टर, एक-दो नहीं बल्कि कप्तानी के तीन विकल्प, देखें टीम की परफेक्ट प्लेइंग XI

Delhi Capitals: सऊदी अरब के जेद्दा में दो दिनों तक चली आईपीएल नीलामी में सबसे बड़ी खबर ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जांयट्स द्वारा 27 करोड़ में खरीदना रही. दिल्ली कैपिटल्स ने अपने कप्तान को रिलीज नहीं किया था और उसके बाद से ही तय था कि पंत नीलामी में बड़ी रकम हासिल करेंगे और हुआ भी ऐसा ही. दिल्ली से ऋषभ पंत का जाना बड़ी बात रही, क्योंकि ऋषभ पंत ना सिर्फ कप्तान थे बल्कि वो फिनिशर और विकेटकीपर की भूमिका भी निभाते थे. ऐसे में फैंस की दिलचस्पी इस बात पर थी कि दिल्ली कैपिटल्स नीलामी में किस खिलाड़ी को खरीदती है और किसे नहीं.

दिल्ली कैपिटल्स के पास कप्तान नहीं था और यह तय था कि वो नीलामी में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल में से किसी एक के पीछे, ऑल-आउट जाएगी. हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल को खरीदा और वो भी 14 करोड़ में. यह रकम इस मायने में भी कम है क्योंकि जहां ऋषभ पंत के लिए लखनऊ ने 27 करोड़ चुकाए तो पंजाब ने अय्यर के लिए 26.75 करोड़ चुकाए. ऐसे में केएल राहुल का सिर्फ 14 करोड़ में खरीद कर दिल्ली ने कम से कम बेहतर काम किया है. इसके अलावा उन्होंने फाफ डु प्लेसिस को भी खरीदा है. दिल्ली ने फाफ को सिर्फ 2 करोड़ में हासिल किया है.

