INDW vs SLW: वर्ल्ड रिकॉर्ड से 1 विकेट दूर दीप्ति शर्मा, महिला T20I में कारनामा करने वाली बन जाएंगी दुनिया की पहली खिलाड़ी

Deepti Sharma World Record in Women's T20I INDW vs SLW: भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा महिला T20I में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनकर इतिहास रचने से सिर्फ़ एक विकेट दूर हैं. वह अभी ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट के साथ 151 विकेट पर बराबरी पर हैं. शर्मा यह ऐतिहासिक उपलब्धि मंगलवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ़ पांचवें और आखिरी T20I में हासिल कर सकती हैं. भारत अभी सीरीज़ में 4-0 से आगे है. वह पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में सबसे छोटे फॉर्मेट में 150 विकेट का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं, उन्होंने 132 मैचों में 18.94 की औसत से 151 विकेट लिए, जिसमें 4/10 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी शामिल है. शर्मा ने पिछले हफ़्ते तीसरे T20I के दौरान श्रीलंका की कविशा दिलहारी को आउट करके यह मील का पत्थर हासिल किया.

तीसरे T20I में उनके 18 रन पर 3 विकेट के स्पेल ने उन्हें एलिसे पेरी (271 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 331 विकेट) को पीछे छोड़कर 333 विकेट के साथ सभी महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनने में भी मदद की. महिला अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वालों की सूची में उनसे ऊपर इंग्लैंड की कैथरीन साइवर ब्रंट (275 मैचों में 335 विकेट) और भारतीय दिग्गज झूलन (291 मैचों में 355 विकेट) हैं.

महिला वनडे में, दीप्ति आठवीं सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं और झूलन गोस्वामी (255 विकेट) के बाद भारत की दूसरी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, उन्होंने 121 मैचों में 27.32 की औसत से 162 विकेट लिए हैं, जिसमें 6/20 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और तीन बार चार विकेट और चार बार पांच विकेट लेने का कारनामा उनके नाम है. पांच टेस्ट मैचों में, उन्होंने 18.10 की औसत से 20 विकेट लिए हैं, जिसमें एक बार चार विकेट और एक बार पांच विकेट लेने का कारनामा उनके नाम है.

एक और रिकॉर्ड में, शर्मा ने इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया, वह पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में T20 अंतरराष्ट्रीय में 1000 रन और 150 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर बन गईं. अपने 151 T20I विकेट के अलावा, उन्होंने 132 मैचों में 23.40 की औसत और 104.26 के स्ट्राइक रेट से 1,100 रन भी बनाए हैं, जिसमें 81 पारियों में दो हाफ-सेंचुरी शामिल हैं.