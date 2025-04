दीपक चाहर को धोनी ने क्यों मारा था बल्ला? अब भारतीय तेज गेंदबाज ने खुद उठाया राज से पर्दा

Deepak Chahar Revealed Conversation He had With MS Dhoni: आईपीएल के 18वें सीजन का रोमांच क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है. टूर्नामेंट का 29वां मुकाबला आज (13 अप्रैल 2025) दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से पूर्व सीएसके के साथ रूम साझा कर चुके एमआई के मौजूदा तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने धोनी के साथ मैदान में हुई दिलचस्प बात का खुलासा किया है.

दरअसल, जारी सीजन का एक मुकाबला हाल ही में सीएसके और एमआई के बीच खेला गया था. जहां मैदान में दीपक चाहर को अपने पूर्व कप्तान धोनी पर कमेंट करते देखा गया था. उन्होंने बल्लेबाजी करने आए धोनी पर मजाकिया लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा था, 'धोनी भाई आपके ऊपर काफी प्रेशर है. आपको मैच जिताना है.'

Deepak Chahar tried to sledge MS Dhoni when Dhoni came at crease.😂😭 #MIvsCSK

Deepak Chahar Full Masti Mode With Mahi bhai ❤️💯 #TATAIPL #TATAIPL2025 #CSKvsMI pic.twitter.com/A5NxRVATSm — Ragib Irshad 🇮🇳 (@Ragib_Irshad0) March 23, 2025

इसके बाद माही को भी अपने पूर्व साथी खिलाड़ी के साथ हंसी ठिठोली करते हुए देखा गया था. मैच के बाद उन्होंने दीपक को हल्के हाथों से बल्ला मारते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी थी.

MS Dhoni giving the bat treatment to Deepak Chahar. 🤣 pic.twitter.com/q3gHwp5qMI — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 23, 2025

आपको बता दें दीपक चाहर ने चेन्नई के लिए खेलते हुए बेहतरीन गेंदबाजी की थी. पावरप्ले में वह धोनी के पसंदीदा गेंदबाजों में से एक थे. फिलहाल वह मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा हैं. मगर मौजूदा सीजन में अबतक वह अपने पुराने लय में नजर नहीं आए हैं.

आज एमआई का मुकाबला दिल्ली से होने वाला है. दिल्ली की टीम अपने सभी मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है. अक्षर एंड कंपनी ने टूर्नामेंट में अबतक चार मैच खेले हैं. इस बीच उन्हें चारो मुकाबले में जीत मिली है. नतीजन टीम आठ अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है.

वहीं मुंबई की टीम जारी सीजन में अबतक संघर्ष करती हुई ही नजर आ रही है. पिछले मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की वापसी के बाद मुंबई की जीत का अनुमान लगाया जा रहा था. मगर आरसीबी के खिलाफ बुमराह की मौजूदगी में भी टीम की किस्मत नहीं बदली.

