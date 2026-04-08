Delhi Capitals vs Gujarat Titans LIVE Score, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का 14वां मुकाबला बुधवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने गुजरात को अच्छी शुरुआत दिलाने के लिए शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों ही बल्लेबाज शानदार टच और अच्छे लय में नजर आ रहे हैं. इससे पहले दिल्ली ने गुजरात के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. दिल्ली के लिए यह मैच न केवल अपनी जीत की लय बरकरार रखने का है, बल्कि गुजरात के खिलाफ अपने हेड-टू-हेड रिकॉर्ड को बराबर करने का भी एक बड़ा अवसर है.

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अब तक के कुल 7 मैचों में गुजरात ने 4 और दिल्ली ने 3 मुकाबले जीते हैं. बुधवार को अगर दिल्ली जीतती है, तो वह गुजरात के खिलाफ जीत-हार का समीकरण 4-4 की बराबरी पर ले आएगी.

दिल्ली कैपिटल्स प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल (डब्ल्यू), पथुम निसांका, नितीश राणा, विप्रज निगम, अक्षर पटेल (सी), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार

गुजरात टाइटंस प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा