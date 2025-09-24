अश्विन BBL में इस टीम के लिए खेलते हुए आएंगे नजर, इतने करोड़ रुपये का हो सकता है करार

Ashwin set to join BBL side Sydney Thunder: अनुभवी आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बिग बैश लीग के आगामी सत्र में सिडनी थंडर से जुड़ेंगे और इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले भारत के पहले बड़े क्रिकेटर बन जायेंगे . ‘ फॉक्स स्पोटर्स' के अनुसार हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल को अलविदा कहने वाले 39 वर्ष के अश्विन ने थंडर को हामी भर दी है . फ्रेंचाइसी इस सप्ताह के अंत में इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है . अश्विन आईएलटी 20 नीलामी में भी शामिल हुए हैं चार जनवरी को लीग के खत्म होने के बाद वह थंडर से जुड़ सकते हैं. बिग बैश लीग 14 दिसंबर से 18 जनवरी तक होगी.

क्रिकेट आस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने खुद इस महीने अश्विन से संपर्क करके बीबीएल में उनकी भागीदारी की संभावना पर बात की थी. अश्विन ने पिछले महीने आईपीएल से संन्यास ले लिया जिससे अब वह दुनिया भर में फ्रेंचाइजी लीग खेलने के लिये स्वतंत्र हैं .

बीसीसीआई के सक्रिय खिलाड़ी विदेशी लीग नहीं खेल सकते जब तक कि वह राष्ट्रीय टीम या आईपीएल टीम से जुड़े हों. अश्विन ने बीबीएल विदेशी खिलाड़ियों के ड्राफ्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था लिहाजा क्रिकेट आस्ट्रेलिया उन्हें विशेष अनुमति देगा. अश्विन ने भारत के लिये 537 टेस्ट विकेट लिये हैं और आईपीएल में 221 मैचों में 187 विकेट चटकाये हैं.

ILT20 में अश्विन का बेस प्राइस

ESPNCricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, ILT20 नीलामी में अश्विन का बेस प्राइस 1.06 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है.यह आगामी सीज़न में किसी भी खिलाड़ी का सबसे ज्यादा बेस प्राइस है. अश्विन नीलामी सूची में शामिल 24 भारतीयों में शामिल हैं, और खिलाड़ियों की अंतिम सूची इसी सप्ताह तैयार की जाएगी.

BBL में भी होगी करोड़ों रुपये की डील

अब जब BBL में अश्विन जुड़े हैं तो उम्मीद है कि उनकी डील करोड़ो में हुई होगी. सिडनी थंडर एक ऐसी फ्रेंचाइजी रही है जिसमें स्टार खिलाड़ी खेलते हैं. हालांकि अभी अश्विन की डील को लेकरऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया है. उम्मीद है कि बीबीएल में अश्विन का करार कम से कम 2 करोड़ का हो सकता है.