''जल्द बात करेंगे...'', अल्जारी जोसेफ की अब खैर नहीं, डैरेन सैमी ने लगाई फटकार, जानें क्या कुछ कहा

Daren Sammy Calls Out Alzarri Jopseh Following Decision To Leave Field: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में कप्तान के साथ हुई बहस के बाद वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने मैदान छोड़ दिया था. हालांकि, ज्यादा देर तक वह मैदान से बाहर नहीं रहे और वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए उम्दा गेंदबाजी की. मैच के बाद जैसी संभावना जताई जा रही थी कि अल्जारी के ऊपर इस हरकत के लिए कड़ी कारवाई हो सकती है. ठीक वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है. टीम के मुख्य कोच डैरेन सैमी ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि मैदान में इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है. वह जल्द ही इस मसले पर उनसे बातचीत करेंगे.

40 वर्षीय सैमी ने टॉकस्पोर्ट के साथ हुई बातचीत के दौरान कहा, "मेरे क्रिकेट मैदान पर इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है. हम दोस्त रहेंगे... लेकिन खिलाड़ियों के बीच मैं जिस तरह की संस्कृति बनाने की कोशिश कर रहा हूं. उसमें यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है. हम निश्चित रूप से इस बारे में जल्द बात करेंगे.''

यही नहीं उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ''हमारी टीम में कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं जो श्रीलंका में हमारे साथ नहीं थे. उम्मीद है वह जल्द ही टीम के साथ जुड़ जाएंगे. टी20 की हमारी टीम सबसे सफल और व्यवस्थित टीम है. हां, कुछ नए खिलाड़ियों को हम मौका देते हैं, ताकि वह समय रहते अनुभव हासिल कर सकें.''

क्या था मामला?

दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में यह साफ नजर आ रहा है कि अल्जारी जोसेफ कप्तान की तरफ से सजाए गए फील्डिंग से नाखुश थे. बहस से पहले उन्हें कप्तान के साथ एक लंबी चर्चा करते हुए भी देखा गया था. मगर कप्तान ने फिर भी उनकी बात नहीं मानी तो वह चौथे ओवर की समाप्ति के बाद मैदान से कुछ देर के लिए बाहर चले गए थे.

