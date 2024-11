VIDEO: बीच मैदान कप्तान से हुआ झगड़ा, फिर 148 के स्पीड से बल्लेबाज का किया काम तमाम, उसके बाद छोड़ दिया मैदान

Alzarri Joseph Clash With West Indies Captain Shai Hope: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में जरुर वेस्टइंडीज की टीम जीत हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई देख हर कोई आश्चर्यचकित रह गया. दरअसल, यह वाक्या इंग्लैंड की बल्लेबाजी के दौरान चौथे ओवर में देखने को मिला. विपक्षी टीम की तरफ से अल्जारी जोसेफ ने यह ओवर डाला. उससे पहले अल्जारी को कप्तान शाई होप के साथ मैदान में लंबी चर्चा करते हुए देखा गया. उनकी बातों से नजर आ रहा था कि वह क्षेत्ररक्षण पर बातचीत कर रहे हैं. मगर कप्तान ने उनके मन मुताबिक फील्डिंग नहीं सजाई. नतीजा यह रहा कि वह बीच मैदान में ही आग बबूला हो गए.

अल्जारी जोसेफ ने अपने इसी ओवर की चौथी गेंद पर जॉर्डन कॉक्स के रूप में सफलता हासिल की, लेकिन इसके बावजूद उनका गुस्सा कम नहीं हुआ. खिलाड़ी जब उनके पास जश्न मनाने आए तो वह अचानक भड़क गए और अपना दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए गुस्से का इजहार किया. हद तो तब हो गई जब उन्होंने ओवर की समाप्ति होते ही मैदान छोड़ दिया. मगर ज्यादा देर तक वह मैदान से बाहर नहीं रहे. कोच डैरेन सैमी के समझाने के बाद उन्होंने दोबारा वापसी की और टीम के लिए काफी किफायती गेंदबाजी की.

Gets angry! 😡

Bowls a wicket maiden 👊

Leaves 🤯



An eventful start to the game for Alzarri Joseph! 😬#WIvENGonFanCode pic.twitter.com/2OXbk0VxWt