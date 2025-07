'ये भारतीय बॉलर लेगा 5 विकेट', ओवल टेस्ट को लेकर डेल स्टेन की बड़ी भविष्यवाणी

Dale Steyn Prediction on Oval Test IND vs ENG: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भारत के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज को लेकर बड़ा बयान दिया है. स्टेन (Dale Steyn on Mohammed Siraj) का मानना है कि ओवल में खेले जाने वाले एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के अंतिम और निर्णायक टेस्ट में सिराज पांच विकेट चटकाएंगे. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "सिराज पांचवें टेस्ट में पांच विकेट लेंगे." मौजूदा सीरीज में सिराज का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है. उन्होंने अब तक 14 विकेट झटके हैं और विकेट लेने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं. एक मुकाबला अभी बाकी है, ऐसे में वह शीर्ष पर पहुंचने के प्रबल दावेदार हैं.

Siraj to take a fifer in 5th Test. — Dale Steyn (@DaleSteyn62) July 30, 2025

31 वर्षीय सिराज (Mohammed Siraj Wicket in IND vs ENG Series) ने एजबेस्टन में हुए दूसरे टेस्ट में 6 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने 70 रन देकर 6 विकेट झटके थे, जो इस सीरीज में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. सिराज इस मैच में एक और बड़ी उपलब्धि से भी बस एक कदम दूर हैं. अगर वह एक विकेट और लेते हैं, तो उनके अंतरराष्ट्रीय करियर के 200 विकेट पूरे हो जाएंगे. यह उपलब्धि वह ओवल के मैदान पर हासिल कर सकते हैं.

पिछले मुकाबले की बात करें तो ओल्ड ट्रैफर्ड में सिराज की गेंदबाज़ी कुछ खास नहीं रही थी. उन्होंने 30 ओवर में 140 रन खर्च किए और सिर्फ एक विकेट हासिल कर सके. उनका इकॉनमी रेट 4.70 रहा था, जो उनके स्तर के गेंदबाज़ के लिए निराशाजनक था.

अब जब सीरीज 1-2 से इंग्लैंड के पक्ष में है, तो भारत की कोशिश अंतिम टेस्ट जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबर करने की होगी. इसके लिए सिराज जैसे अनुभवी गेंदबाज़ का लय में लौटना बेहद ज़रूरी होगा. फैंस की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या वह डेल स्टेन की भविष्यवाणी को सही साबित कर पाते हैं या नहीं.