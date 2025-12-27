AUS vs ENG: एशेज भी बन रहा मजाक? एक दिन में 20 विकेट गिरने पर मचा बवाल, ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी ने जताई निराशा

AUS vs ENG Ashes 2025; Twenty Wickets in a Day: मेलबर्न में शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट शुरू हुआ. टेस्ट के पहले ही दिन 20 विकेट गिरे. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों टीमों की पहली पारी शुक्रवार को ही समाप्त हो गई. एक दिन में 20 विकेट गिरने पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग ने निराशा जताई है. टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा कि एक दिन में 20 विकेट गिरना टेस्ट फॉर्मेट की समाप्ति का कारण बन सकता है.

ग्रीनबर्ग ने सेन क्रिकेट से कहा, "आप कह सकते हैं कि कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई. जब भी किसी टेस्ट मैच में इतने विकेट गिरते हैं, तो यह खेल को छोटे फॉर्मेट की ओर ले जाता है, जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नहीं देखना चाहता, क्योंकि यह खेल और व्यापार दोनों के लिए नुकसानदायक है."

उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट साफ तौर पर लंबा चले. मैं बल्ले और गेंद के बीच थोड़ा संतुलन देखना चाहूंगा. मुझे लगा कि पहले दिन गेंद का प्रभाव ज्यादा था. यह हमारे सामने एक चुनौती के समान है."

दर्शकों की बड़ी संख्या पर ग्रीनबर्ग ने कहा, "यह टेस्ट क्रिकेट का एक शानदार दिन था, एमएसजी में रिकॉर्ड 94,000 लोग जमा हुए. रिकॉर्ड संख्या में आए लोगों को नया अनुभव मिला. हमारी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि हम उन अनुभवों को दिन-ब-दिन जारी रख सकें."

ग्रीनबर्ग की चिंता इस बात को लेकर है कि अगर एक दिन में 20-20 विकेट गिरेंगे तो टेस्ट मैचों के लिए निर्धारित 5 दिन की अवधि में कमी करने का दबाव बढ़ेगा. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी में भी दूसरे दिन के दूसरे सेशन की शुरुआत में ही 132 पर सिमट गई. इससे पहले पर्थ में एशेज 2025-26 के पहले टेस्ट के पहले दिन 19 विकेट गिरे थे.

