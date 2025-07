ZIM vs SA: साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने

Zimbabwe vs South Africa, 1st Test : साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे को 328 रन से हरा दिया. Lhuan-dre Pretorius को उनके शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया तो वहीं, दूसरी ओर साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश (Corbin Bosch record) ने अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में गजब का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. कॉर्बिन बॉश टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में चार या उससे अधिक विकेट लेने वाले और अपने पहले दो टेस्ट में 80 या उससे अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. बॉश न्यूजीलैंड के ब्रूस टेलर के बाद टेस्ट डेब्यू पर यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने साल 1965 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत के खिलाफ पांच विकेट (5-86) और 105 रनों की पारी खेली थी.

ब्रूस टेलर ने मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में अपने करियर के दूसरे टेस्ट (5-26, 3-76) में भी पांच विकेट लिए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 8 और 21 रनों की पारियां खेली थीं. ब्रूस टेस्ट इतिहास के एकमात्र खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने टेस्ट डेब्यू पर पांच विकेट और शतक का दुर्लभ डबल पूरा किया है. बॉश जैक ग्रेगरी, रोस्टन चेस और ब्रायन बेनेट के साथ यह उपलब्धि हासिल करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज गेंदबाज हैं. तेज गेंदबाजों में, बॉश, टेलर के बाद 60 साल में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं.

एक टेस्ट में शतक और 5 विकेट लेने में सबसे कम मैच (Least matches taken to score a hundred & take a 5-wicket haul in the same Test.)

1 मैच – ब्रूस टेलर , न्यूजीलैंड

2 मैच* – कॉर्बिन बॉश , साउथ अफ्रीका

2 मैच – रोस्टन चेस , वेस्टइंडीज

2 मैच – जैक ग्रेगरी , ऑस्ट्रेलिया

3 मैच – ब्रायन बेनेट, जिम्बाब्वे

3 मैच – रविचंद्रन अश्विन , भारत

4 मैच – इयान बॉथम , इंग्लैंड

5 मैच – गस एटकिंसन, इंग्लैंड

5 मैच – जिम्मी सिंक्लेयर, साउथ अफ्रीका

कॉर्बिन बॉश और डॉन ब्रैडमैन

कॉर्बिन बॉश के साथ सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि उन्होंने केवल दो टेस्ट मैच खेलकर डॉन ब्रैडमैन को टक्कर दे दी गै. 2 टेस्ट मैच खेलने के बाद, कॉर्बिन बॉश का बल्लेबाजी औसत डॉन ब्रैडमैन से बेहतर है और साथ ही गेंदबाजी औसत जसप्रीत बुमराह से भी बेहतर है. हालांकि बॉश ने अभी तक केवल दो टेस्ट मैच ही खेले हैं. वहीं, ब्रैडमैन का यह औसत उनके पूरे करयिर के बाद का है, ऐसे में कॉर्बिन बॉश और डॉन ब्रैडमैन की तुलना करना बेईमानी है.

• बल्लेबाजी औसत:

108.50 – कॉर्बिन बॉश (दो टेस्ट मैच खेलने के बाद)

99.94 – डॉन ब्रैडमैन (पूरे करियर के बाद)

• गेंदबाजी औसत:

19.10 – कॉर्बिन बॉश (दो टेस्ट खेलने के बाद)

19.60 – जसप्रीत बुमराह ( पूरे टेस्ट करियर में)

इसके अलावा कोर्बिन बॉश साल 2002 में जैक्स कैलिस के बाद एक ही टेस्ट में शतक लगाने और पांच विकेट लेने वाले पहले साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी बन गए हैं. (A 100 and five-fer in the same Test)

एक ही टेस्ट में शतक और 5 विकेट हॉल करने वाले साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी

क्रिकेटर साल जिम्मी सिंक्लेयर 1899 ऑब्रे फॉल्कनर 1910 जैक्स कैलिस 1999 जैक्स कैलिस 2002 कोर्बिन बॉश 2025

बॉश ने अपने टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत की है और दो मैच खेलने के बाद उन्होंने चार पारियों में 108.50 की औसत से 217 रन बनाए हैं और 19.10 की औसत से 10 विकेट लिए हैं. उन्होंने पिछले साल सेंचुरियन में पाकिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था, जहां उन्होंने चार विकेट लिए थे और 81 रन बनाए थे. हालांकि, दूसरी पारी में वे शून्य पर आउट हो गए और एक विकेट ही ले पाए थे.