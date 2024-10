रॉबिन उथप्पा के धुरंधर ने मचाया ऐसा तांडव कि हार गई सुरेश रैना की टीम, Video

Chicago CC Beat New York Lions CC: नेशनल क्रिकेट लीग 2024 का 12वां मुकाबला 11 अक्टूबर को न्यूयॉर्क लायंस सी.सी और शिकागो सीसी के बीच टेक्सास में खेला गया. जहां रॉबिन उथप्पा की अगुवाई वाली शिकागो की टीम 8 विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर क्रिस लिन का बल्ला जमकर चला. उन्होंने अपनी टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए 24 गेंद में 43 रन की विस्फोटक पारी खेली और टीम को जीत दिलाकर ही वापिस पवेलियन लौटे. मैच के दौरान उनके बल्ले से 2 और चौके और 4 बेहतरीन छक्के देखने को मिले.

टेक्सास में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सुरेश रैना की अगुवाई वाली टीम न्यूयॉर्क लायंस 10 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 89 रन बनाने में कामयाब हुई थी. टीम के लिए सर्वोच्च स्कोरर मध्यक्रम के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बेन कटिंग रहे. जिन्होंने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंद में नाबाद 36 रन की पारी खेली. उनके अलावा पारी का आगाज करते हुए पूर्व श्रीलंकाई बैटर उपुल थरंगा ने 15 गेंदों में 26 रनों का योगदान दिया.

Chris Lynn shows his explosive power! Watch his incredible shots during the match. 💥



📺 Catch more highlights on our YouTube: https://t.co/AUsaokT2C6

🎟️ Get your tickets for upcoming matches: https://t.co/BSOx0ofVUL#ChrisLynn #NCL2024 #CricketHighlights #NCLUSA pic.twitter.com/qKFxSn4aE1