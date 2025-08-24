विज्ञापन
विशेष लिंक

Cheteshwar Pujara: "काम भी शुरू कर दिया..." संन्यास के बाद इस रोल में दिखेंगे चेतेश्वर पुजारा, खुद बताया रिटायरमेंट प्लान

Cheteshwar Pujara on Retirement Plan: पिछले दो साल से भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे चेतेश्वर पुजारा किसी और से बेहतर समझते हैं कि बिना किसी पछतावे के राष्ट्रीय टीम से विदाई लेने का यह सही समय है.

Read Time: 4 mins
Share
Cheteshwar Pujara: "काम भी शुरू कर दिया..." संन्यास के बाद इस रोल में दिखेंगे चेतेश्वर पुजारा, खुद बताया रिटायरमेंट प्लान
Cheteshwar Pujara: संन्यास के बाद इस रोल में दिखेंगे चेतेश्वर पुजारा
  • चेतेश्वर पुजारा ने 37 वर्ष की आयु में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है.
  • उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 19 शतकों के साथ 7195 रन बनाए और औसत 43 से अधिक का रहा.
  • पुजारा ने इंग्लैंड में हालिया टेस्ट सीरीज में कमेंटेटर के रूप में काम शुरू कर खेल से जुड़ाव जारी रखा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Cheteshwar Pujara on Retirement Plan: पिछले दो साल से भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे चेतेश्वर पुजारा किसी और से बेहतर समझते हैं कि बिना किसी पछतावे के राष्ट्रीय टीम से विदाई लेने का यह सही समय है. 37 साल के पुजारा ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास का ऐलान किया. पुजारा ने अपने लंबे करियर में भारत के लिए उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 19 शतकों के साथ 7195 रन बनाए हैं जिसमें उनका औसत 43 से अधिक का रहा है. 

कमेंट्री करते दिखेंगे पुजारा

पुजारा ने अपने गृहनगर में पत्रकारों से कहा,"मुझे कोई पछतावा नहीं है. मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने इतने लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए खेल सका. बहुत कम खिलाड़ियों को ऐसा मौका मिलता है इसलिए मैं अपने परिवार और उन लोगों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया."

उन्होंने इंग्लैंड में हाल ही में हुई टेस्ट सीरीज के दौरान एक कमेंटेटर के रूप में काम करना शुरू किया है. उन्होंने संकेत दिया कि उन्हें कमेंट्री में अपना करियर मिल गया है. पुजारा ने कहा,"मुझे बहुत खुशी है कि मैं यह सब छोड़ रहा हूं, लेकिन साथ ही मैं खेल से जुड़ा रहूंगा. मैं अब कमेंट्री कर रहा हूं और मैंने मीडिया का काम भी शुरू कर दिया है. मैं क्रिकेट खेलने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं भारतीय टीम को देखता रहूंगा और उस पर कमेंट्री करूंगा. खेल से जुड़ाव जारी रहेगा."

2018 का ऑस्ट्रेलिया दौरा - 'सबसे अच्छी याद'

सौराष्ट्र के इस बल्लेबाज ने 2010 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया, लेकिन 2012 में राहुल द्रविड़ के संन्यास के बाद ही उन्होंने अगले एक दशक तक बल्लेबाजी क्रम में तीसरे नंबर पर अपनी जगह पक्की कर ली. उनके ऑस्ट्रेलिया के दो यादगार दौरे किये जिसमें 2018-19 की सीरीज उनके और भारतीय टीम के लिए बेहद खास रही थी. पुजार ने इस दौरे पर  तीन शतकों के साथ 521 रन बनाए और 1258 गेंदों का सामना किया. यह हमेशा उनकी स्थायी विरासत का हिस्सा रहेगा.

पुजारा ने कहा,"मैदान पर कई बेहतरीन पल रहे हैं, लेकिन अगर मुझे किसी एक टेस्ट सीरीज को चुनना है, तो 2018 में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हुई सीरीज मेरे क्रिकेट करियर की सबसे अच्छी उपलब्धियों में से एक थी और भारतीय टीम के लिए भी सबसे अच्छी यादों में से एक थी." उन्होंने कहा,"यह उन बेहतरीन सीरीज में से एक थी जिसका मैं हिस्सा रहा हूं."

डेब्यू को बताया गौरवपूर्ण पल

पुजारा ने 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू की दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए 72 रन बनाये थे. वह भारतीय टीम के लिए अपने करियर के आगाज को याद कर थोड़े भावुक भी हुए. पुजारा ने कहा,"मैंने 2010 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था, जो मेरे क्रिकेट करियर का सबसे गौरवपूर्ण क्षण था. जब मैंने 2010 में माही भाई (महेंद्र सिंह धोनी) की कप्तानी में डेब्यू किया तो यह मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था क्योंकि टीम में कुछ महान खिलाड़ी थे."

उन्होंने कहा,"उस टीम में राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी थे. मैं अब भी उन नामों को याद करने की कोशिश कर रहा हूं जिन्हें देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूं, इसलिए यह मेरे क्रिकेट करियर के सबसे गौरवपूर्ण पलों में से एक था."

'सच हुए मां के शब्द'

पुजारा ने इस मौके पर अपनी मां रीना पुजारा को याद किया जिनका 2005 में निधन हो गया था. पुजारा उस समय 17 साल के थे. उन्होंने कहा,"वह हमेशा मेरे पिता से कहती थीं कि अपने बेटे की चिंता मत करो, वह आखिरकार भारतीय टीम के लिए खेलेगा और उनके शब्द सच हो गए. मुझे यकीन है कि मैंने अपने क्रिकेट सफर में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन पर उन्हें बहुत गर्व होगा."

पुजारा ने कहा,"लेकिन साथ ही मुझे उनके शब्द अभी भी याद हैं, वह मुझसे कहती थीं कि चाहे तुम कितने भी बड़े क्रिकेटर बन जाओ, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए. मुझे यह अभी भी याद है और उन्हें मुझ पर बहुत गर्व होगा."

यह भी पढ़ें: ड्रीम 11 के हटने के बाद टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर के लिए तीन कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी- सूत्र

यह भी पढ़ें: पहले भी बीच मझधार में टीम इंडिया को छोड़ गए हैं प्रायोजक, जानें कब और क्यों बिगड़ी बीसीसीआई से बात

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cheteshwar Arvind Pujara, India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com