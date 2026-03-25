IPL 2026: CSK को मिला नाथन एलिस का रिप्लेसमेंट, जानें कौन है वो गेंदबाज

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन (Spencer Johnson) को नाथन एलिस की जगह टीम में शामिल किया है. एलिस हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. इससे पहले, 31 वर्षीय जॉनसन ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 सीजन के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ करार किया था, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने लीग से अपना नाम वापस ले लिया. जॉनसन ने पीएसएल छोड़ने के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया था. आईपीएल के आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आगामी टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिए चोटिल नाथन एलिस की जगह एक खिलाड़ी को चुना है. स्पेंसर जॉनसन, एलिस की जगह 1.5 करोड़ रुपए में सीएसके में शामिल होंगे.'

जॉनसन ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 5 वनडे और 8 टी20 मैच खेले हैं. वह आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस (जीटी) की ओर से 5 मैच खेले, जिसमें 4 विकेट निकाले. अगले साल उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की तरफ से 4 मैच खेले, जिसमें 1 विकेट अपने नाम किया.

जॉनसन पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में नाथन एलिस की कमी को पूरा करेंगे, जिन्होंने 7 आईपीएल मुकाबलों में 19 विकेट निकाले हैं. पंजाब किंग्स के साथ चार सीजन बिताने के बाद 2025 के मेगा ऑक्शन में सीएसके ने उन्हें 2 करोड़ रुपए में खरीदा था, और 2026 सीजन से पहले उन्हें टीम में बरकरार रखा था.

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स 30 मार्च से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. यह टीम अपने पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी. इसके बाद 3 अप्रैल को पंजाब किंग्स और 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी. 5 अप्रैल को सीएसके का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा.

बीते सीजन चेन्नई सुपर किंग्स सबसे निचले पायदान पर रही थी. आईपीएल 2025 में इस टीम ने 14 में से सिर्फ 4 ही मैच जीते और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम बनी.

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