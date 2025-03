IND vs NZ: भारत की जीत के बाद माइकल वॉन की भविष्यवाणी, यह टीम जीतेगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब

Champions Trophy 2025 Final Winner Prediction: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan Predicted the Winner of Champions Trophy 2025) एक बार फिर सुर्खियों में हैं. बता दें आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने न्यूजीलैंड पर धमाकेदार जीत दर्ज की. भारत की जीत के तुरंत बाद माइकल वॉन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर उस टीम का ऐलान किया है जो चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बनेगी. पूर्व इंग्लिश कप्तान की भविष्यवाणी ने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है. पूर्व इंग्लिश कप्तान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा, "जो भी भारत को हराएगा वह जीतेगा.. . मुझे लगता है कि केवल ऑस्ट्रेलियाई ही उन्हें हरा सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, लेकिन मुझे दुबई की पिच पर इस पर बहुत संदेह है."

पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने अपने पोस्ट में एक ओर जहां ऑस्ट्रेलिया को दावेदार माना है तो वहीं, दुबई की पिच का हवाला देखकर उन्होंने इस बात पर संदेह भी जताया है.

Whoever beats India wins .. Simple .. I think it's only the Aussies who could get them .. #ChampionsTrophy2025 but I very much doubt it on the Dubai pitch ..