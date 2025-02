Champions Trophy 2025: ये 5 बड़े रिकॉर्ड धराशायी हो सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में इस बार, रोहित और विराट की नजर स्पेशल कारनामे पर

the big record to be broken in champions trophy 2025: बुधवार को पाकिस्तान में शुरू हुई चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) के शुरुआती मुकाबले (Pak vs Nz) में न्यूजीलैंड के 320 का स्कोर बनने के साथ ही साफ है कि आने वाले मैचों में बल्लेबाजों का खासा दबदबा रहेगा. और फैंस को झमामझम बड़े स्कोर देखने को मिलेंगे. इसी के साथ ही मेगा टूर्नामेंट में कई ऐसे बड़े रिकॉर्ड हैं, जो धराशायी हो सकते हैं. चलिए उन कुछ बड़े रिकॉर्डों पर नजर दौड़ा लीजिए, दो चूर-चूर हो सकते हैं.

सर्वकालिक रन स्कोरर

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की नजर चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने के रिकॉर्ड पर लगी है. फिलहाल कोहली 529 रनों के साथ 11वें नंबर पर हैं, तो रोहित शर्मा का नंबर 481 रनों के साथ 14वां है. बहरहाल, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज क्रिस गेल हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट में 791 रन बनाए हैं.

सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर

मेगा इवेंट में सर्वश्रेष्ठ निजी स्कोर का रिकॉर्ड नयूजीलैंड के नॉथन एस्ले के नाम पर है. उन्होंने साल 2004 में अमेरिका के खिलाफ 145 रन बनाए थे. चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में एक भी मैच में अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने 150 के आंकड़े को नहीं छुआ है. लेकिन पाकिस्तान और दुबई की पिचें यह मौका दे रही हैं. और अगर भारत की बात करें, तो कप्तान गिल, विराट और शुभमन गिल इस एडीशन में यह कारनामा कर सकते हैं.

सर्वश्रेष्ठ टीम स्कोर

जब पिच आसान दिख रही हों, तो ऐसे में रिकॉर्ड सर्वश्रेष्ठ निजी स्कोर के ही नहीं टूटेंगे, बल्कि टीम स्कोर में भी यही पहलू दिखाई पड़ सकता है. वैसे चैंपियंस ट्रॉफी को अभी भी पहले 350 टीम स्कोर को हासिल करना है. साल 2004 में न्यूजीलैंड ने अमेरिका के खिलाफ 4 विकेट पर 347 रनों का स्कोर खड़ा किया था. न्यूजीलैंड ने पहले ही मैच में 320 रन बनाकर संकेत दिए हैं कि इस बार स्कोर कहीं पार जा सकता है. वैसे भी पिछले आठ साल में व्हाइट-बॉल-क्रिकेट काफी बदली है.

सबसे ज्यादा अर्द्धशतक

यह वह रिकॉर्ड है, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा सबसे ज्यादा अर्द्धशतकों का रिकॉर्ड बनाने के नजदीक खड़े हैं. वर्तमान में यह रिकॉर्ड शिखर धवन, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के नाम पर है, जिन्होंने छह-छह अर्द्धशतक जड़े हैं. मेगा टूर्नामेंट में विराट ने 13, तो रोहित ने 10 मैच खेले हैं. भारत को कम से कम तीन मैच टूर्नामेंट में खेलने हैं. इन दोनों के नाम पांच-पांच अर्द्धशतक हैं. ऐसे में उम्मीद है कि दोनों में से कोई एक जरूर आगे निकलेगा

सबसे ज्यादा जीत

अगर भारतीय टीम सिर्फ दो मैच और जीत लेती है, तो वह टूर्नामेंट के इतिहास में 20 जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बना देगी. भारत के नाम पर पहले से ही 18 जीत हैं और वह नंबर एक बनी हुई है. वहीं, टूर्नामेंट में इंग्लैंड और श्रीलंका के नाम चार-चार जीत हैं.ट