IND vs PAK: हम भारत को हैरान कर देंगे... 'महा-मैच' से पहले पाक कोच की ललकार, क्या है प्लान?

Aqib Javed big Statement on IND vs PAK: पाकिस्तान के मुख्य कोच आकिब जावेद (Aqib Javed) ने उम्मीद जताई कि भारत के खिलाफ रविवार को चैम्पियंस ट्रॉफी (IND vs PAK, Champions Trophy) के मैच में पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की तिकड़ी शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ कुछ खास कर दिखायेंगे. पिछले कुछ साल के द्विपक्षीय रिकॉर्ड और 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत के खिलाफ जीत के नायक रहे फखर जमां के चोट के कारण बाहर होने से पाकिस्तानी टीम दबाव में है . जावेद ने यहां मीडिया से कहा ,‘‘ फखर का बाहर होना बड़ा नुकसान है । वह मैच विनर है लेकिन हमें बाकी खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. ''

उन्होंने कहा ,‘‘ दबाव हमेशा रहता है.दबाव के बिना कोई मैच नहीं होता । किसी भी खिलाड़ी के लिये अपनी छाप छोड़ने का यह सुनहरा मौका है. हमारे पास स्पिनर ज्यादा नहीं हैं लेकिन हमारी ताकत तेज गेंदबाजी है । मौजूदा तिकड़ी मुझे नब्बे के दशक की तिकड़ी की याद दिलाती है, वे कल कुछ खास करेंगे ." भारत ने पहले मैच में बांग्लादेश को हराया था जबकि पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड से हारकर यहां आई है.सेमीफाइनल की उम्मीदें बनाये रखने के लिये उसे हर हालत में यह मैच जीतना होगा."

वनडे में भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड (IND vs PAK, record in ODI)

वनडे में अबतक भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 135 मैच हुए हैं जिसमें भारत को मैचों में जीत मिली है तो वहीं पाकिस्तान को 73 मैचों में जीत नसीब हुई है. वनडे में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर है. (India vs Pakistan Head to Head in ODI) . आखिरी 6 वनडे मैचों में दोनों टीमों के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो 5 मैच में भारत को जीत मिली है और एक मैच बिना किसी परिणाम के रहा था. (India Vs Pakistan Recent ODI Matches).

भारत संभावित 11 (India Playing 11 vs Pakistan ICC Champions Trophy 2025)

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जड़ेजा, हर्षित राणा/अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव/वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान संभावित 11 (Pakistan Playing 11 vs India- ICC Champions Trophy 2025)

इमाम-उल-हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (कप्तान और विकेटकीपर), उस्मान खान, सलमान आगा, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, अबरार अहमद