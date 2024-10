Chad Bowes: न्यूजीलैंड के बैटर ने सबसे तेज दोहरा शतक ठोक मचाया तहलका, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, विश्व क्रिकेट चौंका

Chad Bowes World record: न्यूजीलैंड के चाड जैसन बोवेस (Chad Bowes) ने इतिहास रच दिया है. चाड बोवेस लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. चाड बोवेस ने केवल 103 गेंद पर दोहरा शतक लगाने का कमाल किया, ऐसा चाड बोवेस ने लिस्ट ए क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. कैंटरबरी के बैटर चाड बोवेस ने ओटागो के खिलाफ मैच में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और केवल 103 गेंद पर दोहरा शतक ठोक इतिहास रच दिया. ऐसा कर बोवेस ने ट्रेविस हेड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. हेड ने 2021 में साउथ ऑस्ट्रेलिया की ओर से क्वींसलैंड के खिलाफ मैच में 114 गेंद पर दोहरा शतक लगाया था. चाड बोवेस ने लिस्ट 'ए' वनडे में यह कमाल किया है.

सबसे तेज लिस्ट ए दोहरा शतक: (Fastest double centuries in List A cricket)

चैड बोवेस - 103 गेंदें

ट्रैविस हेड - 114 गेंदें

एन जगदीसन - 114 गेंदें

A world record for Chad Bowes! Brings up his double century from just 103 balls for Canterbury! Travis Head and Narayan Jagadeesan with the previous List A record of 114 balls. LIVE stream + HIGHLIGHTS | https://t.co/XdSuQE7ceZ #FordTrophy pic.twitter.com/mNZe65UEtE — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 23, 2024



चाड ने हेगले ओवल में खेले गए मैच में विस्फोटक पारी खेली और 110 गेंदों पर 205 रन बनाए. जिसमें 27 चौके और 7 छक्के लगाए. चाड बोवेस की पारी के दम पर कैंटरबरी की टीम ने 50 ओवर में 343 रन का स्कोर बनाया था.

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक (Full list of fastest double centuries in men's List A cricket)

103 गेंद- चैड बोवेस- कैंटरबरी vs ओटागो, क्राइस्टचर्च 2024

114 गेंद - ट्रैविस हेड- साउथ ऑस्ट्रेलिया vs क्वींसलैंड, एडिलेड 2021

114 गेंद - नारायण जगदीसन- तमिलनाडु vsअरुणाचल प्रदेश बेंगलुरु 2022

117 गेंद -ट्रैविस हेड- साउथ ऑस्ट्रेलिया vs वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सिडनी 2015

123 गेंद- बेन डकेट- इंग्लैंड लायंस vs श्रीलंका ए, कैंटरबरी 2016

126 गेंद -जेमी हाउ- सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स vs नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, हैमिल्टन 2013

126 गेंद - ईशान किशन -भारत vs बांग्लादेश, चटगांव 2022

128गेंद - डार्सी शॉर्ट- वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया vs क्वींसलैंड, सिडनी 2018

128 गेंद -ग्लेन मैक्सवेल -ऑस्ट्रेलिया vsअफगानिस्तान, मुंबई 2023

129 गेंद - - पृथ्वी शॉ- नॉर्थहैम्पटनशायर vs समरसेट, नॉर्थम्प्टन, 2023

चाड जैसन बोवेस ने खेला है 6 वनडे और 11 टी20

बोवेस ने न्यूजीलैंड के लिए अबतक 6 वनडे और 11 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. बोवेस तेज बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. उनकी बल्लेबाजी की शैली ब्रैंडम मैक्कुलम से मेल खाती है. बोवेस अब फोर्ड ट्रॉफी में दोहरा शतक बनाने वाले इतिहास के दूसरे बल्लेबाज भी हैं. उनसे पहले ऐसा कारनामा जेमी हाउ ने साल 2012-13 सीजन में किया था. उस दौरान जेमी ने 222 रन बनाए थे. (World Record Alert, Chad Bowes smashes fastest List A double-century in Ford Trophy)