IPL 2026: धोनी की टीम से जुदा हो जायेगा उनका जिगरी यार!, सीईओ के बयान के बीच संजू सैमसन को लेकर रिपोर्ट से मची खलबली

CSK CEO on MS Dhoni IPL Future and Sanju Samson Trade: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 2026 संस्करण में पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलने के लिए तैयार हैं, शुक्रवार को फ्रेंचाइजी के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा. धोनी, जो 2008 में लीग की शुरुआत से ही सीएसके के पर्याय रहे हैं, 2025 आईपीएल के बीच में उनके कप्तान के रूप में वापस आ गए थे, जब नवनियुक्त कप्तान, सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ कोहनी की चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए थे.

संजू सैमसन के लिए CSK लेगी ये बड़ा फैसला ?

इस बीच क्रिकबज के रिपोर्ट ने चेन्नई के फैंस के बीच हलचल मचा दी है. रिपोर्ट में कहा गया है की संजू सैमसन से जुड़े संभावित ट्रेड को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई है और अगर इस सौदे में चेन्नई सुपर किंग्स का कोई शीर्ष खिलाड़ी शामिल हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी.

वही एक मीडिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा की संजू के ट्रेड के लिए सीएसके जडेजा को संभावित व्यापार विकल्प के रूप में देख रही है. अगर ऐसा हुआ तो धोनी अपने सबसे पूराने यार से बिछड़ जाएंगे.

15 नवंबर को आईपीएल में खिलाड़ियों को रिटेन करने की अंतिम तिथि

इस बीच, 15 नवंबर को आईपीएल में खिलाड़ियों को रिटेन करने की अंतिम तिथि होने के कारण, क्रिकेट जगत में सभी की निगाहें किसी बड़े नाम पर टिकी होंगी जिसे किसी अन्य फ्रैंचाइज़ी में ट्रेड किया जा रहा हो. जुलाई से, विकेटकीपर-बल्लेबाज और राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान संजू सैमसन को सीएसके या दिल्ली कैपिटल्स (DC) में ट्रेड किए जाने की खबरें आ रही हैं.

सैमसन को RR से ट्रेड की संभावना पर बोले सीईओ काशी विश्वनाथन

आईएएनएस द्वारा जब विशेष रूप से पूछा गया कि क्या सीएसके द्वारा सैमसन को आरआर से व्यापार करने की कोई संभावना है, तो विश्वनाथन का जवाब था, "नहीं, संभावना नहीं, संभावना नहीं." यह समाचार एजेंसी समझती है कि किसी भी व्यापार विकास पर अधिक स्पष्टता अगले कुछ दिनों में आ सकती है.

सीएसके के लिए यह एक भूलने वाला सीज़न था IPL 2025

सीएसके के लिए यह एक भूलने वाला सीज़न था क्योंकि वे 14 मैचों में से केवल चार जीत के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे रहे. विश्वनाथन ने शुक्रवार को आईएएनएस को बताया, "उनके खेलने की संभावना है, यही (वर्तमान) स्थिति है. हमें लगता है कि वह इस आगामी आईपीएल में खेलेंगे."

2016 और 2017 सीज़न के लिए फ्रैंचाइज़ी के निलंबन को छोड़कर, धोनी सीएसके सेट-अप में एक निरंतर व्यक्ति रहे हैं. आईपीएल 2026 में वापसी के साथ, यह सीएसके के साथ उनका 17वां और प्रतियोगिता में कुल 19वां सीज़न होगा.

अब तक, धोनी ने सीएसके के लिए 248 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4,865 रन बनाए हैं और 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में सीएसके को पांच आईपीएल खिताब दिलाए हैं. कुल मिलाकर, धोनी ने 278 मैचों में 5439 रन बनाए हैं - जिसमें उनके नाम 158 कैच और 47 स्टंपिंग शामिल हैं.

(IANS इनपुट के साथ)