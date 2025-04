टी-20 में कौन बल्लेबाज तोड़ पाएगा क्रिस गेल के 175* रन के विश्व रिकॉर्ड को? इरफान पठान ने की भविष्यवाणी

Can Anyone Break Chris Gayle's 175 run world record in T20: टी-20 में सबसे बड़ी पारी खेलने का विश्व रिकॉर्ड क्रिस गेल (के नाम है. गेल ने साल 2013 के आईपीएल में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ आरसीबी के लिए खेलते हुए 66 गेंद पर 175 रन की नाबाद पारी खेली थी जो आईपीएल (IPL) और टी-20 में किसी भी बल्लेबाज की ओर से खेली गई सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड है. क्रिस गेल (Chris Gayle) के इस रिकॉर्ड को अबतक कोई भी बल्लेबाज तोड़ नहीं पाया है. ऐसे में क्या कोई बल्लेबाज इक वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा. (Most runs in an innings in T20s)

इस सवाल पर इरफान पठान (Irfan Pathan on Chris Gayle's 175 run world record in T20) ने रिएक्ट किया है. इरफान ने यू-ट्यूब चैनल पर फैन के सवाल का जवाब देते हुए गेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात की है. इरफान ने कहा कि, "मुझे लगता है कि अगर कोई क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ेगा तो वह कोई आरसीबी का ही खिलाड़ी तोड़ेगा. क्योंकि चिन्नास्वामी का मैदान है. सपाट पिट, छोटा मैदान ,वह गेंद हवा में उड़ती है. अगर कोई बल्लेबाज गेल के इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा तो वह इसी मैदान पर कोई बल्लेबाज तोड़ेगा. और मुझे लगता है कि वह बल्लेबाज आरसीबी की टीम का ही होगा."

हालांकि इरफान पठान ने किसी बल्लेबाज का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने पूरी उम्मीद जताई है कि अगर गेल का रिकॉर्ड कोई बल्लेबाज तोड़ेगा तो वह आरसीबी की ही टीम से होगा. अब देखना होगा कि कौन बल्लेबाज गेल के इस महारिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रचेगा.

बता दें कि गेल के बाद टी20 में सबसे ज्यादा रनों की पारी खेलने का रिकॉर्ड एरोन फिंच के नाम है. फिंच ने साल 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 रन की पारी खेली थी. वहीं, जिम्बाब्वे के हैमिल्टन मसाकाद्जा ने 2016 में Mountaineers टीम की ओर से खेलते हुए टी-20 में ईगल्स के खिलाफ नाबाद 162 रन की पारी खेली थी. भारत के बल्लेबाज की बात की जाए तो टी-20 में सबसे ज्यादा रनों की पारी खेलने का कमाल तिलक वर्मा के नाम है. तिलक वर्मा ने साल 2024 में हैदराबाद की ओर से खेलते हुए मेघालय के खिलाफ 151 रन बनाए थे.