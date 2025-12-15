IPL 2026: KKR ने कैमरून ग्रीन को दिए 30.5 करोड़, सरफराज खान की भी लगी मॉक आक्शन में लॉटरी

Cameron Green Fetches 30.5 Crore in IPL 2026 Mock Auction: ऑस्ट्रेलिया के सीम बॉलिंग ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने IPL 2026 ऑक्शन से पहले सबसे ज़्यादा डिमांड वाले खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान बनाई, उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मॉक बिडिंग एक्सरसाइज़ में 30.5 करोड़ रुपये में खरीदा. प्लेयर ऑक्शन रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने मैनेजर की गलती की वजह से बैटर के तौर पर रजिस्टर्ड ग्रीन को मंगलवार को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में असली ऑक्शन शुरू होने पर KKR और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) दोनों से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है.

“मुझे पता था कि CSK भी एक मिडिल-ऑर्डर ऑल-राउंडर को चुनेगी. मुझे लगा कि वे 25-28 करोड़ के आसपास जाएंगे. असल में, मुझे लगता है कि वे असल ऑक्शन में लगभग 20 करोड़ रुपये तक जाएंगे, क्योंकि वे दूसरे भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों के लिए भी जगह बनाना चाहेंगे, “लेकिन मॉक ऑक्शन में, मैं ग्रीन जैसे खिलाड़ी के लिए 35 करोड़ तक जाने को तैयार था. मुझे लगता है कि कैमरून ग्रीन को ऑर्डर में नंबर 3 पर बैटिंग करनी चाहिए,” JioStar एक्सपर्ट और भारत के पूर्व खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा ने कहा, जो सोमवार को हुए मॉक ऑक्शन में KKR के रिप्रेजेंटेटिव थे.

मॉक ऑक्शन में, श्रीलंका के तेज़ गेंदबाज़ मथीशा पथिराना को KKR ने 13 करोड़ में चुना था. “यह सब प्लानिंग और चीज़ों को सिंपल रखने के बारे में है. हमें एक अच्छे डेथ बॉलर की ज़रूरत थी. KKR के पास जिस तरह का कोचिंग स्टाफ़ है, पथिराना डेथ ओवरों में बहुत असरदार हो सकते हैं. वह हाल ही में थोड़े खराब फॉर्म में थे और ऑक्शन पूल में वापस आ गए हैं, जिससे मुझे लगता है कि वह परफॉर्म करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे.

उथप्पा ने कहा, "फ्रेंचाइजी बदलने से भी मदद मिल सकती है. पथिराना, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा के साथ, अगर आप पूछ रहे हैं कि पहली XI में कौन बैटिंग करेगा, तो वह वैभव अरोड़ा होगा. साथ ही, वरुण अपनी बैटिंग पर काम कर रहा है, वह भी अच्छा खेलने से ज्यादा दूर नहीं है."

मॉक एक्सरसाइज में CSK के रिप्रेजेंटेटिव पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने सरफराज खान को 7 करोड़ रुपये में चुनने पर कमेंट किया. "मुझे लगता है कि वह शानदार फॉर्म में है. हमने पहले देखा था कि जब वेंकटेश अय्यर को बड़ी रकम में खरीदा गया था, तो फॉर्म ठीक नहीं था. दूसरी ओर, सरफराज अभी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है. आपको उस तरह का खिलाड़ी आसानी से नहीं मिलता, जिस तरह के शॉट्स वह खेलता है, उसमें जो कॉन्फिडेंस है.

"सरफराज जिस फॉर्म में है, भले ही वह चार या छह मैच खेले और आपको दो गेम जिताए, वह 7 करोड़ पूरी तरह से सही होगा. उसके फर्स्ट-क्लास परफॉर्मेंस के बाद, उसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शामिल किया गया है. वह एक फॉर्म प्लेयर है, जो एक प्रोसेस को फॉलो करता है. चेन्नई का विकेट टेक्निकली अच्छा है, और अगर वह CSK जैसे सिस्टम में सेट हो जाता है, जहां फोकस गेम जीतने पर होता है, तो मुझे लगता है कि CSK को उसके फॉर्म से बहुत फायदा होगा.”

CSK की ओवरऑल ऑक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में, रैना ने लेग-स्पिनर राहुल चाहर और वानिंदु हसरंगा के साथ-साथ पेसर एनरिक नोर्त्जे को चुनने के बारे में बताया. “मुझे लगता है कि हमने ऑक्शन वॉर रूम में खास एरिया पर ध्यान दिया है. हमने लेग-स्पिनर के तौर पर राहुल चाहर और वानिंदु हसरंगा को चुना क्योंकि हमारे पास जडेजा और अश्विन नहीं हैं. हमने अपने पेस अटैक को भी मजबूत किया है. एनरिक नोर्त्जे हैं, उनके पास पेस है और वे लगातार यॉर्कर डाल सकते हैं.

“सरफराज खान को लाना जरूरी था, जो जबरदस्त फ़ॉर्म में हैं. आपको आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, संजू सैमसन और शिवम दुबे जैसे युवा खिलाड़ी भी मिलेंगे. बहुत सारे युवा चेहरे हैं, और यह बहुत ज़रूरी है. जब पहले नए खिलाड़ी आए थे, तो दो या तीन मैच हारने के बाद भी, युवाओं ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था.

“आपको उस आग की ज़रूरत है. ऐसे खिलाड़ी जो बिना डरे बाहर जाकर खुद को ज़ाहिर करें. मेन ऑक्शन में, और भी कई खिलाड़ी उपलब्ध होंगे. डेथ बॉलिंग को लेकर अपनी चिंता को देखते हुए CSK मथीशा पथिराना को फिर से खरीदने पर भी विचार कर सकता है. यह उनके मुख्य फ़ोकस एरिया में से एक होगा,” उन्होंने कहा.