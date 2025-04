Vaibhav Suryavanshi: सूर्यवंशी की निडर बल्लेबाजी देख ब्रायन लारा चौंके, रिएक्शन ने मचाई खलबली

Brian Lara reaction viral on Vaibhav Suryavanshi Viral: ब्रायन लारा को बाएं हाथ का सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है, ऐसे में जब लारा ने 'बिहार के लाल' वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को देखकर रिएक्ट किया तो सोशल मीडिया गदगद हो गया. बता दें कि वैभव ने आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाकर दुनिया को चौंका कर रख दिया. वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंद पर शतक लगाया और अब वो आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव ने 38 गेंद पर 101 रन की पारी खेली जिसमें उनके नाम 7 चौके और 11 छक्के लगाए. वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को देखकर महान बल्लेबाज ब्रायन लारा भी हैरत में रह गए औऱ उन्होंने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर इस युवा बल्लेबाज की बल्लेबाजी का आनंद लिया. लारा ने वैभव की बल्लेबाजी का वीडियो शेयर कर लिखा, क्या मुझे उसकी बल्लेबाजी को देखकर मजा आया, आपने निश्चित रूप से मेरा मनोरंजन किया! वैभव !"

वहीं, वैभव से पहले आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज यूसुफ पठान थे. यूसुफ पठान ने 37 गेंद पर आईपीएल में शतक लगाया था. ऐसे में जब वैभव ने यूसुफ पठान के रिकॉर्ड को तोड़ा तो खुद पूर्व ऑलराउंडर ने पोस्ट शेयर कर रिएक्ट किया, यूसुफ पठान ने लिखा, “मेरे रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए वैभव सूर्यवंशी को बधाई! खास बात यह है कि उन्होंने भी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए यह किया. इस फ्रेंचाइजी में वाकई युवा खिलाड़ियों के लिए कुछ जादू है. लंबा सफर तय करना है, चैंपियन!”

Many congratulations to young #VaibhavSuryavanshi for breaking my record of the fastest @IPL hundred by an Indian! Even more special to see it happen while playing for @rajasthanroyals , just like I did. There's truly something magical about this franchise for youngsters. Long… pic.twitter.com/kVa2Owo2cc