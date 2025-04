GT vs RR: 'वैभव का निडर ...', 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की आतिशी पारी देख क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी हैरत में

Sachin Tendulkar reaction viral on Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाकर IPL के इतिहास में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल कर लिया. वैभव की तूफानी पारी को देखकर फैन्स गदगद हैं तो वहीं, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी वैभव की बल्लेबाजी को देखकर हैरत में हैं. सचिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर वैभव की तारीफ की है. 14 साल की उम्र में तूफानी अंदाज में बड़े से बड़े गेंदबाजों के खिलाफ निडर अंदाज में बल्लेबाजी कर वैभव ने सचिन तेंदुलकर का दिल जीत लिया है. सचिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया औऱ लिखा, "वैभव का निडर दृष्टिकोण, बल्ले की गति, शुरुआत में ही लेंथ को पहचानना और गेंद के पीछे ऊर्जा का ट्रांसफर करना एक शानदार पारी का नुस्खा था."

Vaibhav's fearless approach, bat speed, picking the length early, and transferring the energy behind the ball was the recipe behind a fabulous innings.



End result: 101 runs off 38 balls.



Well played!!pic.twitter.com/MvJLUfpHmn