'यह आश्चर्यजनक है... ', रोहित शर्मा की कप्तानी ने ब्रायन लारा को चौंकाया, बयान ने मचाई हलचल

Brian Lara on India Win the Champions Trophy 2025: भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी (India Win the Champions Trophy 2025) के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया, भारत की जीत में रोहित शर्मा ने शानदार 76 रन की पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाने में सफल रहे. रोहित ने कप्तान के तौर पर भी अपनी रणनीति से विश्व क्रिकेट में खलबली मचा दी है. वहीं, अब वेस्टइंडीज के महान दिग्गज ब्रायन लारा ने रोहित की कप्तानी को लेकर बयान दिया है और उन्होंने रोहित की कप्तानी को आश्चर्यजनक करार दिया है. इसके अलावा लारा ने भारत की वर्तमान वनडे टीम की तुलना 1970-80 दशक की वेस्टइंडीज टीम से की है. (India team's depth reminds Lara of the 1970s-80s Windies)

Photo Credit: AFP

लारा ने हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ बात करते हुए भारतीय टीम को लेकर कहा, " यह भारतीय टीम 1970-80 दशक की वेस्टइंडीज टीम की याद दिलाती है." ब्रायन लारा ने आगे रोहित की कप्तानी पर कहा, "यह आश्चर्यजनक है, रोहित शर्मा ने कप्तानी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कैरिबियन में टी20 वर्ल्ड कप (2024) जीता है और अब चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहा है. निश्चित रूप से उसके पास शानदार नेतृत्व क्षमता है. और उसके पास एक टीम है जो उसके लिए खेलती है.. हो सकता है कि उसके पास कुछ प्रमुख खिलाड़ी न हों, लेकिन इस समय भारतीय टीम में मौजूद रिजर्व खिलाड़ी मुझे 1970 और 1980 के दशक की वेस्टइंडीज टीम की याद दिलाते हैं, इसलिए, यह भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बढ़िया है."

पूर्व वेस्टइंडीज कप्तान ने आगे कहा, " पिछले 5-10 सालों में मैंने जितने भी टूर्नामेंट देखे हैं, उनमें से ज़्यादातर में भारत फेवरेट के तौर पर शुरू होता है. ..उन्होंने सभी नहीं जीते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा करने के लिए टीम और प्रतिभा है. चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, आप यह नहीं कह सकते कि यह अपेक्षित है क्योंकि आप अन्य महान टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं, और यकीनन निश्चित रूप से उनके पास टूर्नामेंट जीतने के लिए वैसे खिलाड़ी भी हैं.

कोहली और रोहित के भविष्य को लेकर बोले ब्रायन लारा (Brian Lara big Statement on Rohit Sharma and Virat Kohi)

ब्रायन लारा ने विराट कोहली औऱ रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर बात की और कहा, "उन्हें यह फ़ैसला तब लेना चाहिए जब उन्हें लगे कि यह सही समय है. उसे पता चल जाएगा कि कब जुनून खत्म हो गया है और कब फिटनेस ने उनका साथ छोड़ दिया है. जब तक आप अपनी टीम में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं, आपमें जुनून है ...तब तक आपको खेलते रहना चाहिए. टॉप पर होने पर खेल छोड़ना हमेशा अच्छा होता है. आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई आपको दरवाजे से बाहर न धकेले.. रोहित और विराट जैसे खिलाड़ियों ने देखा है कि उन्होंने कैसे योगदान दिया है और अभी भी कर रहे हैं .मुझे लगता है कि यह एक ऐसा निर्णय है जो उन्हें ही लेना होगा.