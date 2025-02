वसीम अकरम नहीं, यह गेंदबाज है विश्व क्रिकेट का सबसे खतरनाक रिवर्स स्विंग बॉलर, ब्रेट ली ने बताया

Who is best reverse swing bowler in the world cricket: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली (Brett Lee) ने एक बड़ा बयान दिया है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने उस गेंदबाज के बारे में बात की है जिसे वो विश्व क्रिकेट का खतरनाक 'रिवर्स स्विंग' गेंदबाज मानते हैं. अपने यू-ट्यूब चैनल पर फैन्स के सवालों का जवाब देते हुए ब्रेट ली ने उस गेंदबाज को लेकर बात की है. ब्रेट ली से फैन ने उनके फेवरेट पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर सवाल किया, जिसपर ली ने रिएक्ट किया है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि "मुझे पाकिस्तानी खिलाड़ी के तौर पर वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, इंजमाम उल हक और शोएब अख्तर काफी पसंद थे."

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर कहा, 'वकार यूनुस को मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन/खतरनाक रिवर्स स्विंग गेंदबाज मानता हूं." पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने कहा कि, "मुझे इमरान खान की बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखना पसंद था. इंजमाम उल हक की बल्लेबाजी मुझे काफी पसंद थी, शोएब अख्तर मेरे अच्छेैं दोस्त रहे हैं. ये सभी बेहतरीन पाकिस्तानी खिलाड़ी रहे हैं. लेकिन यदि मुझे फेवरेट के तौर पर किसी को चुनना है तो मैं वसीम अकरम का नाम लूंगा."

भले ही वसीम को ब्रेट ली (Brett Lee on Wasim Akram) ने अपना फेवरेट पाकिसतानी क्रिकेटर करार दिया है लेकिन उन्होंने वकार यूनुस को दुनिया का सबसे बेहतरीन रिवर्स स्विंग बॉलर करार दिया है. ब्रेट ली ने कहा कि, "वकार ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रिवर्स स्विंग बॉलर हैं. वहीं, वसीम अकरम दोनों तरफ से स्विंग गेंद कराते थे, वसीम में असाधारण प्रतिभा थी."

इसके अलावा ब्रेट ली ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों में उनके सबसे अच्छा दोस्त कौन है, इस बारे में भी खुलासा किया. ली ने कहा कि, पाकिस्तानी खिलाड़ियों में यदि दोस्त को देखा जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि शोएब अख्तर हैं. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने कहा कि, हां अख्तर मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं. वो भी मेरी तरह की तेज गेंद करते थे. हम एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट करते हैं.'