AUS vs ENG: एशेज में गर्माया माहौल, बीच मैदान पर भिड़े बेन स्टोक्स और मार्नस लाबुशेन

Ben Stokes vs Marnus Labuschagne: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे पांचवें मुकाबले के दूसरे दिन मैदान पर माहौल गर्मा गया. इस दौरान इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के बीच तीखी बहस देखी गई. दूसरे दिन तीसरे सेशन के दौरान दोनों बहस में उलझ गए. इस दौरान इंग्लैंड के कप्तान ने लाबुशेन को कुछ तीखे शब्द कहे. दोनों के बीच बीच बचाव के लिए अंपायर को सामने आना पड़ा.

ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड के कप्तान की गेंदों पर लगातार बाउंड्री लगाकर 29वां ओवर खत्म किया, जिसने स्टोक्स को गुस्सा दिला दिया था. जब स्टोक्स ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के पास से गुजरे, तो उन्होंने लाबुशेन से कुछ कहा और उनकी ओर इशारा किया, जिसके बाद टकराव बढ़ गया. इसके बाद स्टोक्स मुड़े और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के पास गए. उन्होंने ट्रैविस हेड के कंधे पर हाथ रखा. दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई. इस बीच अंपायर को दखल देना पड़ा.

हालांकि दोनों खिलाड़ियों के बीच बातचीत पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना है कि स्टोक्स ने लाबुशेन से कहा, "तीन बार, तीन बार तुमने मेरे साथ ऐसा किया है." इसके अलावा, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लाबुशेन ने पलटकर जवाब दिया, जिसके बाद स्टोक्स उन्हें "चुप हो जाओ" कहते हुए भी नजर आए.

सिडनी में खेले जा रहे मुकाबले के दूसरे दिन तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पकड़ बना रखी है. इंग्लैंड ने पहली पारी में 384 रन बनाए. इस दौरान जो रूट ने 160 रन की पारी खेली, जबकि हैरी ब्रूक ने 84 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. मेजबान टीम के लिए माइकल नेसेर ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 34.1 ओवरों के खेल तक 2 विकेट गंवाकर 166 रन बना लिए हैं. ट्रेविस हेड 91 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि मार्नस लाबुशेन ने 48 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

