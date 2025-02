जो रूट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ बेन डकेट ने क्रिकेट जगत में मचाया हाहाकार, इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ नाम

Ben Duckett Became First Batsman For England To Play Biggest Innings In Champions Trophy: बेन डकेट ने इतिहास रच दिया है. वह इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और कोई नहीं बल्कि मौजूदा दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को पीछे छोड़ा है. रूट ने साल 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ द ओवल में नाबाद 133 रन बनाए थे. वहीं आज अपनी पारी का 134वां रन लेते हुए डकेट ने उनको पीछे छोड़ दिया है.

यही नहीं बेन डकेट इंग्लैंड की तरफ से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शतक लगाने वाले छठवें बल्लेबाज भी बन गए हैं. इंग्लिश टीम की तरफ से अबतक जो रूट, मार्कस ट्रेस्कोथिक, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, बेन स्टोक्स और बेन डकेट ने शतक लगाए हैं. ट्रेस्कोथिक के नाम चैंपियंस ट्रॉफी में दो बार शतक लगाने का कारनामा है.

इंग्लैंड की तरफ से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शतक लगाने वाले बल्लेबाज

नाबाद 165 रन - बेन डकेट - बनाम ऑस्ट्रेलिया - लाहौर - 2025

नाबाद 133 रन - जो रूट - बनाम बांग्लादेश - द ओवल - 2017

119 रन - मार्कस ट्रेस्कोथिक - बनाम जिम्बाब्वे - कोलंबो - 2002

104 रन - एंड्रयू फ्लिंटॉफ - बनाम श्रीलंका - साउथेम्प्टन - 2004

104 रन - मार्कस ट्रेस्कोथिक - बनाम वेस्टइंडीज द ओवल - 2004

नाबाद 102 रन - बेन स्टोक्स - बनाम ऑस्ट्रेलिया - बर्मिंघम - 2017

165 रन बनाने में कामयाब रहे बेन डकेट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज के मुकाबले में पारी का आगाज करते हुए बेन डकेट 143 गेंद में 115.38 की स्ट्राइक रेट से 165 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 17 चौके और तीन बेहतरीन छक्के निकले. मैच के दौरान मार्नस लाबुशैन ने उन्हें एलबीडब्ल्यू करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया.

