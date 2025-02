VIDEO: एलेक्स कैरी के जज्बे को सलाम, लाहौर में पकड़ा ऐसा कैच कि आंखें फटी की फटी रह गई

Alex Carey Takes Flying Catch: पाकिस्तान में जारी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चौथा मुकाबला आज (22 फरवरी 2025) ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लाहौर में खेला जा रहा है. जहां ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलेक्स कैरी ने मिड-ऑन पर हवा में छलांग लगाते हुए एक बेहतरीन कैच पकड़ते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है. मैच के दौरान यह खूबसूरत पल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के दौरान दूसरे ओवर में देखने को मिला. बेन ड्वार्शुइस के चौथी गेंद पर विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने लेग साइड में जोरदार तरीके से चौका लगाने का प्रयास किया. मगर उसमें वह नाकामयाब रहे. साल्ट के बल्ले और गेंद के बीच संपर्क तो काफी अच्छा हुआ था. मगर थर्टी यार्ड के अंदर मिड-ऑन पर तैनात एलेक्स कैरी ने अपनी दाई तरफ छलांग लगाते हुए उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया.

मैच के दौरान अपनी टीम इंग्लैंड के लिए पारी का आगाज करते हुए फिल साल्ट ने कुल छह गेंदों का सामना किया. इस बीच 166.67 की स्ट्राइक रेट से वह 10 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से एक चौका और एक छक्का निकला. साल्ट इंग्लिश टीम की तरफ से जब आउट हुए उस दौरान टीम का स्कोर 1.4 ओवरों की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 13 रन था.

𝙎𝙃𝙊𝙏𝙎 𝙂𝘼𝙇𝙊𝙍𝙀, 𝘽𝙐𝙏 𝙏𝙃𝙀𝙉... 𝙂𝙊𝙉𝙀! 😲💥



Phil Salt was in full flow, but Alex Carey's stunning grab brings his blazing knock to an end! 🧤🔥

Can Australia capitalize on this breakthrough? 🏏⚡#ChampionsTrophyOnJioStar 👉 #AUSvENG, LIVE NOW on Star Sports 2,… pic.twitter.com/CgScZ0l4Wi