नकवी नहीं माने तो... बीसीसीआई ने एशिया कप ट्रॉफी को लेकर दे दी चेतावनी

Mohsin Naqvi, Asia Cup trophy controversy: बीसीसीआई सचिव ने कहा कि वे इस प्रक्रिया में कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं और इस मामले को आगे बढ़ाते रहेंगे. बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल जीत के बाद भारतीय टीम ने नक़वी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था,

नकवी नहीं माने तो... बीसीसीआई ने एशिया कप ट्रॉफी को लेकर दे दी चेतावनी
Mohsin Naqvi, Asia Cup trophy controversy (मोहसिन नक़वी)
  • बीसीसीआई ने ACC के प्रमुख नक़वी को आधिकारिक ईमेल भेजकर एशिया कप ट्रॉफी भारत को वापस देने का अनुरोध किया है
  • सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि वे नक़वी के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं और न मिलने पर आईसीसी से संपर्क करेंगे
  • भारतीय टीम ने नक़वी से ट्रॉफी लेने से मना कर दी थी, जिसके बाद ट्रॉफी एसीसी मुख्यालय में रखी गई
Asia Cup trophy controversy: बीसीसीआई ने एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नक़वी को एक आधिकारिक ईमेल लिखकर एशिया कप ट्रॉफी भारत को वापस करने को कहा है. बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल जीत के बाद भारतीय टीम ने नक़वी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था,  जिसके बाद नक़वी ने ट्रॉफी को एशियाई क्रिकेट परिषद के मुख्यालय में रखवा दिया. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि बीसीसीआई ने नकवी को एक नई चेतावनी देते हुए कहा है कि वे ट्रॉफी भारत को सौंप दें, वरना अगले महीने होने वाली बैठक में यह मामला आईसीसी तक पहुंच सकता है.

बता दें कि 30 सितंबर को एसीसी की बैठक के दौरान, बीसीसीआई ने नकवी के व्यवहार की निंदा की और कहा कि एशिया कप एसीसी का है. बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ज़ोर देकर कहा था कि एशिया कप 2025 की ट्रॉफी आधिकारिक तौर पर सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली विजयी भारतीय टीम को सौंपी जानी चाहिए और इसे तुरंत एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अधीन कर दिया जाना चाहिए. 

इससे पहले, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एसीसी अध्यक्ष के कार्यों की आलोचना करते हुए उन्हें अनुचित बताया था.  सैकिया ने कहा था, "हमने एसीसी अध्यक्ष, जो पाकिस्तान के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, उनसे एशिया कप 2025 की ट्रॉफी स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है. यह एक सोची-समझी रणनीति थी." उन्होंने आगे कहा, "इससे उन्हें ट्रॉफी और मेडल अपने साथ ले जाने का अधिकार नहीं मिलता. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के विरुद्ध है. हमें उम्मीद है कि ट्रॉफी और मेडल जल्द से जल्द भारत को लौटा दिए जाएंगे."

दूसरी ओर एनडीटीवी को जानकारी मिली है कि बीसीसीआई नवंबर में दुबई में होने वाली आईसीसी बैठक में इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार है. भारतीय बोर्ड  एसीसी अध्यक्ष के आचरण  के खिलाफ औपचारिक और कड़ा विरोध दर्ज कराने की योजना बना रहा है. 

