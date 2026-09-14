मोहसिन नकवी से एशिया कप ट्रॉफी लेने से क्यों किया इनकार? BCCI ने पहली बार बताई पूरी वजह

महिला एशिया कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. अब बीसीसीआई ने इस बारे में चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि पहलगाम घटना के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं. हमने मिलकर यह फैसला किया है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओर से ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी से महिला एशिया कप की ट्रॉफी न लेने पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "एशिया कप में ट्रॉफी एक विवादित मुद्दा है, हमारी पुरुष टीम ने डेढ़ साल पहले एशिया कप जीता था. और अप्रैल 2025 की पहलगाम घटना के बाद हालात पूरी तरह बदल गए. इसके बाद देश के नागरिकों का हम पर दबाव था कि हम पड़ोसी देश के साथ कोई संबंध न रखें और उनके साथ क्रिकेट न खेलें. लेकिन हमारी सरकार की नीति है कि हमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हर देश के खिलाफ खेलना चाहिए."
सचिव देवजीत सैकिया ने आगे कहा, " हमारी महिला टीम ने भी एकजुटता दिखाते हुए नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और यह फैसला हमने मिलकर लिया है. लेकिन हम खिताब जीत चुके हैं और हम चैंपियन हैं. हमारी टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है. ट्रॉफी लिया नहीं लिया. यह कोई बड़ी बात नहीं है. असली बात ये है कि हम एशिया के चैंपियन हैं".
Watch: On Indian women's cricket team did not accept the Women's Asia Cup trophy from ACC Chair Mohsin Naqvi, BCCI Secretary Devajit Saikia says, "Trophy is a controversial thing in the Asia Cup, Our men's team won the Asia Cup a year and a half ago. And our whole situation,… pic.twitter.com/2p5Q6bqS4L— IANS (@ians_india) September 13, 2026
बता दें कि पिछले साल भारतीय पुरुष टीम ने भी नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी और पदक लेने से इनकार कर दिया था। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष भी हैं. भारतीय टीम को अभी तक वह एशिया कप ट्रॉफी नहीं मिली है, जिसे बाद में एसीसी के कार्यालय में रखा गया था. सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम ने पिछले साल ट्रॉफी के बिना ही मंच पर जश्न मनाया था.
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