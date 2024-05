IPL खत्म होने के बाद जय शाह ने 'गुमनाम नायकों' के लिए किया बड़ा ऐलान, इन पर भी होगी पैसों की बारिश

BCCI Announce Prize Money for groundsmen and curators: चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के चैंपियन बनने के साथ ही आईपीएल 2024 का सफल समाप्त हुई. कोलकाता ने श्रेयस अय्यर की अगुवाई में लीग के फाइनल मुकाबले में पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट के रौंदते हुए तीसरी बार टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया. कोलकाता नाइट राइडर्स ने इससे पहले 2012 और 2014 में लीग का खिताब अपने नाम किया था. वहीं आईपीएल खत्म होने के बाद बीसीसीआई सचिन जय शाह ने सोमवार को लीग के गुमनाम नायकों के लिए नकद पुरस्कार का ऐलान किया है.

जय शाह ने सोमवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा,"हमारे सफल टी20 सीज़न के गुमनाम नायक अविश्वसनीय ग्राउंड स्टाफ हैं जिन्होंने कठिन मौसम की स्थिति में भी शानदार पिचें प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया. हमारी सराहना के प्रतीक के रूप में, 10 नियमित आईपीएल स्थानों पर ग्राउंड्समैन और क्यूरेटर को प्रत्येक को 25 लाख रुपये मिलेंगे, और 3 अतिरिक्त स्थानों पर प्रत्येक को 10 लाख रुपये मिलेंगे. आपके समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद."

The unsung heroes of our successful T20 season are the incredible ground staff who worked tirelessly to provide brilliant pitches, even in difficult weather conditions. As a token of our appreciation, the groundsmen and curators at the 10 regular IPL venues will receive INR 25…