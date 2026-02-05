विज्ञापन
T20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट को लेकर पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान पर बांग्लादेश ने किया रिएक्ट

Bangladesh React on Shahbaz Sharif Statement on Match Boycott: बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड से बदल दिया गया था. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने कहा कि उनके देश ने T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को हटाने के विरोध में भारत के साथ मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है.

T20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट को लेकर पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान पर बांग्लादेश ने किया रिएक्ट
Bangladesh React on Shahbaz Sharif Statement on Match Boycott vs IND

Bangladesh React on Shahbaz Sharif Statement over T20 WC 2026 Match Boycott: आगामी T20 वर्ल्ड कप को लेकर चल रहे ड्रामे के बीच, बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को धन्यवाद दिया, जिन्होंने कहा था कि भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का पाकिस्तान का फैसला, टूर्नामेंट से देश को हटाए जाने के बाद बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए था. गुरुवार को एक फेसबुक पोस्ट में, नजरुल ने शरीफ के फैसले को कई देशों वाले इस इवेंट से बांग्लादेश को हटाए जाने के विरोध के तौर पर माना. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "धन्यवाद, पाकिस्तान."

उन्होंने बुधवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की कैबिनेट की बैठक के दौरान शरीफ द्वारा की गई टिप्पणियों का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने बहिष्कार के पीछे का कारण बताया था. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि उनके देश ने T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को हटाने के विरोध में भारत के साथ मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है. उन्होंने बुधवार को कैबिनेट सदस्यों से कहा कि हम भारत के खिलाफ़ मैच नहीं खेलेंगे. क्योंकि खेल के मैदान पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. हमने यह फैसला बहुत सोच-समझकर लिया है. हमें पूरी तरह से बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए. मुझे लगता है कि यह बहुत सही फैसला है," उन्होंने आगे कहा.

इससे पहले, पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की थी कि उसकी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारत के खिलाफ़ T20 वर्ल्ड कप ग्रुप-स्टेज मैच नहीं खेलेगी.

इसके जवाब में, ICC ने रविवार को एक कड़ा बयान जारी किया, जिसमें PCB से आपसी सहमति से समाधान निकालने का आग्रह किया गया और चेतावनी दी गई कि चुनिंदा भागीदारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों को कमजोर करती है.

ICC ने कहा, "हालांकि ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से आधिकारिक संचार का इंतजार कर रहा है, लेकिन चुनिंदा भागीदारी की यह स्थिति एक वैश्विक खेल आयोजन के मूल आधार से मेल नहीं खाती है, जहां सभी योग्य टीमों से इवेंट शेड्यूल के अनुसार समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद की जाती है."

इसमें आगे कहा गया, "ICC को उम्मीद है कि PCB अपने देश में क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करेगा, क्योंकि इससे वैश्विक क्रिकेट इकोसिस्टम पर असर पड़ने की संभावना है, जिसका वह खुद एक सदस्य और लाभार्थी है."

बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड से बदल दिया गया था, जब उसकी सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टीम को भारत जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. बांग्लादेश ने अनुरोध किया था कि उसके मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं, लेकिन ICC ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. 

