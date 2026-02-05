"ऐसा नुकसान नहीं चाहते थे", पाकिस्तान बनने चला था 'हमदर्द', बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने पर उठाया सवाल

Bangladesh on Pakistan T20 World Cup Match Boycott vs India: पाकिस्तान के भारत के खिलाफ ग्रुप-स्टेज T20 वर्ल्ड कप मैच का बॉयकॉट करने को लेकर चल रही उथल-पुथल ने ग्लोबल क्रिकेट को किनारे पर ला दिया है. राजनीति, इतिहास और पुरानी दुश्मनी को अलग रखें, तो भारत बनाम पाकिस्तान सभी क्रिकेट मैचों में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जेनरेट करता है. भारत-पाकिस्तान T20 मुकाबले की कीमत कम से कम USD 500 मिलियन (4,500 करोड़ रुपये) आंकी गई है. जब ब्रॉडकास्ट राइट्स, एडवरटाइजिंग प्रीमियम, स्पॉन्सरशिप एक्टिवेशन, टिकटिंग और लीगल बेटिंग जैसी डाउनस्ट्रीम कमर्शियल एक्टिविटीज को एक साथ लिया जाता है और इस मैच से सिर्फ भारत और पाकिस्तान को ही फायदा नहीं होता.

दोनों टीमें एक-दूसरे के साथ सिर्फ ICC और कॉन्टिनेंटल इवेंट्स में खेलती हैं, इसलिए वर्ल्ड बॉडी को जेनरेट हुए रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा मिलता है. ICC फिर अपना कुल प्रॉफ़िट अपने मेंबर एसोसिएशन के साथ भी शेयर करता है. दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) का एक हिस्सा पाकिस्तान के भारत मैच का बॉयकॉट करने से नाखुश है. यह ऐसे समय में हुआ है जब लगभग सभी इस बात पर सहमत हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के विरोध में भारत मैच का बॉयकॉट किया. बांग्लादेश चाहता था कि उसके मैच भारत से बाहर कराए जाएं, जिसे ICC ने स्वीकार नहीं किया और उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया.

BCB के एक सीनियर डायरेक्टर ने बांग्लादेश के प्रमुख पब्लिकेशन प्रोथोम आलो से नाम न छापने की शर्त पर कहा: "अगर भारत-पाकिस्तान मैच नहीं होता है, तो पूरी क्रिकेट दुनिया को फाइनेंशियल नुकसान होगा. हमारा डिविडेंड भी कम हो जाएगा. हम ऐसा नुकसान नहीं चाहते थे."

अधिकारी ने आगे कहा कि इस कदम के पीछे पाकिस्तान का मकसद बहुत साफ़ था. "पाकिस्तान भारतीय क्रिकेट को एक कड़ा संदेश देना चाहता था. वे भारत के दबदबे को चुनौती देना चाहते थे. उस नजरिए से यह फैसला सही लग सकता है." इसी पब्लिकेशन के अनुसार, बांग्लादेश को बाहर किए जाने से जुड़ी घटनाओं में शामिल एक और अधिकारी को बाहर किए जाने के परिणामस्वरूप ICC के घटते रेवेन्यू की चिंता थी.

"इससे ICC के सेंट्रल रेवेन्यू पूल पर सीधा असर पड़ेगा. बाकी सभी की तरह, हम भी उस फंड में स्टेकहोल्डर हैं. उदाहरण के लिए, केन्या या युगांडा को लें. वे USD 100,000-200,000 से संतुष्ट होंगे. लेकिन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, अगर ICC का रेवेन्यू कम होता है तो हम कैसे टिक पाएंगे?" BCB डायरेक्टर ने कहा.